Білий дім спростував інформацію про припинення військової допомоги Україні

Минулого тижня США надали пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму $150 млн

У Білому домі різко спростували інформацію американських ЗМІ про замороження пакету військової допомоги для України та назвали «нонсенсом» думку про те, що США можуть затягувати допомогу для України у сфері безпеки. Про це йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Дженніфер Псакі, яка оприлюднена на сайті Білого дому.

«Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні у сфері безпеки, – це нонсенс… Як президент (Джо – ред) Байден прямо сказав президенту (Володимиру – ред) Путіну, ми будемо твердо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться в заяві.

В адміністрації уточнили, що минулого тижня США надали пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму 150 млн доларів.

«Зараз США надали всю суму, виділену Конгресом у рамках ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки», – підкреслила Псакі.

Вона також нагадала, що за два дні до саміту з президентом РФ Володимиро Путіним Байден публічно виступив на трибуні НАТО, підкресливши, що США продовжать сприяти нарощуванню можливостей України у протистоянні агресії з боку Росії.

За словами Псакі, США також підготували резервний фонд на випадок, якщо Росія продовжить наступ на Україну.

18 червня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що США призупинили пакет військової допомоги Україні, до якого входить летальна зброя.

Зазначимо, напередодні ввечері президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.