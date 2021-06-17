Порошенко – про саміт у Женеві: Байден дав Путіну пів року, Україна має їх використати

Байден дав Путіну півроку, і Україна має використати цей час для потужного міжнародного тиску на Кремль, – Порошенко

Порошенко порадив Зеленському провести серію телефонних переговорів з лідерами країн G7

Саміт у Женеві розвіяв ілюзії Кремля щодо можливості домовитись із Заходом про новий розподіл світу і про те, щоб заплющити очі на злочини Путіна проти України. Про це у відеозверненні заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Байден дав Путіну півроку. Україна повинна повною мірою використати цей час для потужного міжнародного тиску на Кремль», – говорить Порошенко.

П’ятий Президент закликав владу повернутися до розбудови справжньої європейської демократичної держави, стати активним учасником інтеграційних процесів та західного альянсу демократій.

«Вважаю конче необхідним вже зараз провести серію телефонних переговорів з лідерами країн Сімки, керівництвом ЄС і НАТО та інших дружніх країн, аби висловити вдячність за незмінну підтримку і скоординувати подальші дії для протидії загарбницькій політиці Кремля», – говорить Порошенко.

«Друге. Ініціювати телефонну розмову Зеленського з президентом Байденом, аби подякувати за підтримку України і отримати з перших вуст інформацію про підсумки Женевського саміту. Якісно підготувати змістовну поїздку Зеленського до Вашингтону. Нагадаю, що ми як опозиція зверталися до Білого дому з проханням запросити Зеленського з візитом до США, і раді, що в Білому домі почули і нас, і українських дипломатів», – констатує Порошенко.

Лідер «ЄС» закликав вже до завершення поточної сесії парламенту забезпечити прогрес реформ, «передусім у сфері судової реформи, на чому вчора наголосили посли Сімки, боротьби з корупцією, незалежності антикорупційної інфраструктури, прозорого конкурсу на заповнення вакансій в Конституційному суді, згідно поданого нами законопроекту».

«Раджу не шукати передчасної зустрічі з Путіним, намагаючись «побачити в його очах мир». Вона може стати пасткою. Тиснути на російського диктатора Зеленський має разом з нашими партнерами, шляхом багатосторонньої дипломатії, бо КВН сам по собі ніколи не переграє КДБ», – вкотре наголосив Петро Порошенко.

«Заява Президента США за підсумками саміту НАТО розставила усі крапки над «і». Це промовиста відповідь на питання – чому Зеленського не запросили на це поважне зібрання? Чому Україна не отримала ПДЧ? Кодове слово – корупція. Від «Великого крадівництва» до Коломойського», – наголосив п’ятий Президент.

«Надання Україні безвізу чотири роки тому було визнанням успішності реформ, які здійснювала наша команда. Натомість відкладення надання Україні Плану дій щодо членства є оцінкою провалу реформ команди Зеленського, насамперед у сфері боротьби з корупцією та судочинства. Як наші західні партнери можуть закрити очі на наступ Зеленського та його слуг на судову систему? На підрив верховенства права та зловживання державними інституціями проти політичних опонентів. На неповагу до власних зобов’язань перед Євросоюзом, міжнародними фінансовими організаціями, інвесторами», – зауважує Порошенко.

«Як би ми критично не оцінювали владу всередині країни, як справжні державники готові діяти з нею єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та захисту країни від російської агресії. На відміну від влади, ми вміємо реалізовувати надзвичайно складні геополітичні завдання. А це вселяє оптимізм: рано чи пізно Україна вступить і до Європейського Союзу, і до НАТО», – переконаний лідер партії «Європейська Солідарність».

Зазначимо, у Кремлі прокоментували заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО.