Порошенко на Анталійському форумі порушив питання деокупації Криму та протидії Росії

Порошенко під час зустрічі з главою МЗС Хорватії закликав не довіряти Путіну і продовжувати тиск на країну-агресора

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» на запрошення турецької влади бере участь в Анталійському дипломатичному форумі. Форум відбувається під егідою президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Про це повідомили у пресслужбі «Європейської Солідарності».

У рамках візиту до Туреччини Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних та європейських справ Хорватії Горданом Грлич Радманом.

Петро Порошенко подякував за тверду і дружню підтримку України з боку Хорватії. Під час зустрічі сторони відзначили важливість продовження руху України шляхом реформ на засадах прогресу останніх років. Скоординували підходи у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави і підтвердили незмінну підтримку зусиль України з боку Хорватії.

Важливу увагу під час переговорів надано протидії триваючій агресії Кремля. Наголошено на важливості консолідації міжнародної коаліції єдності і солідарності з Україною, а також збереження української боротьби на пріоритетному порядку денному. Сьогодні в Україні вирішується не лише доля країни, перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції, а й майбутнє миру, безпеки і стабільності у трансатлантичному світі.

У цьому контексті сторони обмінялися оцінками женевської зустрічі між президентами США та Росії. Петро Порошенко порадив довіряти лише діям, а не словам Путіна, який навчився своїм миролюбним тоном прикривати агресивну політику.

Відзначено важливість продовження консолідації міжнародного тиску на Москву для забезпечення деокупації Криму, зокрема у рамках запуску Кримської платформи.

«Була дуже грунтовна зустріч з міністром закордонних справ Хорватії. Я подякував – вони також підтвердили, так само як і наші турецькі партнери, участь у Кримській платформі», – сказав Петро Порошенко в коментарі журналістам.

«Дуже важливо були отримати зсередини, що відбувалося на саміті Європейського Союзу. Як саме ми можемо забезпечити захист інтересів України і підтримку з боку Євросоюзу не лише безпеково, не лише суверенітету, а й позицію щодо підтримки того курсу реформ, який був започаткований під час моєї каденції», – зазначив Петро Порошенко.

Анталійський дипломатичний форум відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.

«Європейську Солідарність» також представляють народні депутати України Мустафа Джемілєв та Ахтем Чийгоз.

Тема форуму – «Інноваційна дипломатія: нова ера, нові підходи». В рамках форуму відбудуться 17 сесій з регіональних, глобальних і тематичних питань, а також дискусія на тему «Регіональна конференція для Східного Середземномор’я». На полях Форуму відбуваються також численні двосторонні зустрічі.

Нагадаємо, цього тижня, 18-20 червня, п'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко на запрошення турецької влади здійснив візит до Турецької Республіки.