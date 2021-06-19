Експрем'єр застеріг Зеленського: Путін – небезпечна тварина

Арсеній Яценюк оцінив ризики від можливих прямих переговорів України і РФ

Президент України Володимир Зеленський, допускаючи можливість двосторонніх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, повинен розуміти можливі ризики такого кроку. Таку думку висловив в ефірі програми «Велика п'ятниця» на телеканалі «Україна 24» експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Психологічний портрет цієї особистості (Путіна - ред.) мені дуже знайомий. Найнебезпечніша політична тварина, це в трьох словах... Але потрібно вміти працювати з ним. Знаєте, як він працює? Він спочатку на тебе дуже уважно дивиться, дивиться, в який бік ти нахилишся. Якщо він тебе «проб'є», ти втрачаєш для нього будь-який інтерес. Це важливо зрозуміти і Зеленському, всій його команді, які хочуть піти з ним на переговори», – підкреслив експрем'єр.

За словами Яценюка, для того, щоб йти на переговори з Путіним, «треба спочатку розуміти, про що ви з ним хочете говорити. І найважливіше – що ви хочете отримати».

«Я розумію, що ми отримаємо від цих переговорів. Захід скаже: «Ви самі хочете вирішувати всі питання? Добре, це ваша відповідальність. І тоді до нас більше не звертайтеся, коли Путін знову відправить сотні тисяч військ до вашого кордону», – зазначив він.

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

Президенти обмінялися незвичними подарунками.

Зазначимо, користувачі соцмереж порівняли трапи Байдена і Путіна. Цікаво, що американський президент дотримується відкритої політики навіть у таких дрібницях, а у Путіна все «за склом» і за «сімома замками».