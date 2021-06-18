Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США

Порошенко у Туреччині обговорив із Жозепом Боррелем загрози незаконної російської паспортизації на тимчасово окупованих територіях України

П’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко провів коротку зустріч з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Під час бесіди сторони обмінялись думками щодо результатів саміту ЄС-США. Про це повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

П’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко провів коротку зустріч з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем на полях Анталійського дипломатичного форуму високого рівня.

«Україна залишається дуже високо в інтересах пана Борреля і як віце-президента Єврокомісії, і як людини, яка відповідає за зовнішні зносини і за безпеку», – зазначив Петро Порошенко в коментарі журналістам.

Під час бесіди Боррель та Порошенко обмінялись думками щодо результатів саміту ЄС-США, який відбувся 15 червня за участю президента США Джозефа Байдена.

Петро Порошенко закликав ЄС продовжувати політичний та санкційний тиск на Росію з метою припинення збройної агресії проти України та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Він звернув увагу на вкрай загрозливу практику незаконної видачі російською окупаційною владою паспортів РФ на території ОРДЛО.

«Я отримав підтвердження, що пан Боррель планує відвідати Україну. Я йому наполегливо порадив, і він це повністю сприйняв, щоб візит не обмежився лише Києвом, а він особисто поїхав на лінію зіткнення, на фронт, і переконався в тому, як розвиваються події. Я думаю, що це полегшить скоординовану позицію Європейського Союзу по підтримці нашого суверенітета», – сказав Петро Порошенко.

П’ятий президент України також відзначив важливість участі Євросоюзу в установчому саміті Кримської платформи у Києві.

Анталійський дипломатичний форум відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.

Нагадаємо, цього тижня, 18-20 червня, п'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко на запрошення турецької влади здійснить візит до Турецької Республіки.