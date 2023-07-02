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Посланець Папи Римського після візиту до Москви зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Посланець Папи Римського після візиту до Москви зробив заяву
Найближчими днями Дзуппі зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити результати поїздок до Києва та Москви
фото з відкритих джерел

Ватикан «цікавлять гуманітарне питання і захист життя невинних людей»

Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви, пише Il Resto del Carlino.

«Немає ані мирного плану, ані посередництва. Є значне прагнення до того, щоб насильство припинилося», – заявив Дзуппі.

За його словами, Ватикан «цікавлять гуманітарне питання і захист життя невинних людей».

Папа Римський Франциск у травні попросив Дзуппі, голову Єпископської конференції Італії, здійснити миротворчу місію, щоб спробувати допомогти припинити війну в Україні.

Цього тижня в Москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ, патріархом Кирилом. Раніше в червні він також відвідав Київ для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

Найближчими днями Дзуппі побачиться із Папою Франциском, щоб обговорити результати зустрічей. У п'ятницю Папа Франциск сказав, що «війні в Україні не видно кінця, у той час, коли його посланець завершив триденні переговори у Москві».

Того ж дня Ватикан оприлюднив заяву про те, що візит був «спрямований на виявлення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити дорогу до миру».

Нагадаємо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні. ЗМІ писали, що Київ нічого про неї не знає.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

Зауважимо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з України до РФ у період з 24 лютого 2022 року. Росіяни вивезли з окупованих ними територій майже 20 тисяч українських дітей.

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Теги: Папа Римський Ватикан переговори

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