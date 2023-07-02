Посланець Папи Римського після візиту до Москви зробив заяву

Найближчими днями Дзуппі зустрінеться з Папою Франциском, щоб обговорити результати поїздок до Києва та Москви

Ватикан «цікавлять гуманітарне питання і захист життя невинних людей»

Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви, пише Il Resto del Carlino.

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«Немає ані мирного плану, ані посередництва. Є значне прагнення до того, щоб насильство припинилося», – заявив Дзуппі.

За його словами, Ватикан «цікавлять гуманітарне питання і захист життя невинних людей».

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Папа Римський Франциск у травні попросив Дзуппі, голову Єпископської конференції Італії, здійснити миротворчу місію, щоб спробувати допомогти припинити війну в Україні.

Цього тижня в Москві Дзуппі зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ, патріархом Кирилом. Раніше в червні він також відвідав Київ для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

Найближчими днями Дзуппі побачиться із Папою Франциском, щоб обговорити результати зустрічей. У п'ятницю Папа Франциск сказав, що «війні в Україні не видно кінця, у той час, коли його посланець завершив триденні переговори у Москві».

Того ж дня Ватикан оприлюднив заяву про те, що візит був «спрямований на виявлення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити дорогу до миру».

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Нагадаємо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні. ЗМІ писали, що Київ нічого про неї не знає.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

Зауважимо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з України до РФ у період з 24 лютого 2022 року. Росіяни вивезли з окупованих ними територій майже 20 тисяч українських дітей.