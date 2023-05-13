Говорили про мир та обмінялися подарунками: подробиці зустрічі Зеленського із Папою Римським
Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин
Глава держави Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, прибув до Ватикану на приватну аудієнцію з Папою Франциском. Його зустріли в Апостольському палаці. Про це повідомляє France 24 та Vatican News.
Наразі відомо, що зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин і була присвячена гуманітарній та політичній ситуації в Україні після війни.
Папа Франциск запевнив Зеленського у своїх постійних молитвах. Вони погодилися щодо постійної вимоги продовжувати надавати гуманітарну допомогу населенню, і Папа наголосив, зокрема, на необхідності «жестів гуманності» щодо найбільш вразливих, невинних жертв конфлікту.
«Під час зустрічі з Папою Римським Франциском основну увагу приділив припиненню російської військової агресії та відновленню миру. Попросив всебічно сприяти реалізації української формули миру, зокрема в питаннях продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих осіб та відновлення справедливості. Оскільки війна йде на території України, мирний план може бути тільки українським. Окремою темою зустрічі стала проблематика злочинів Росії, пов’язаних із викраденням і депортацією українських дітей. Закликав Ватикан приєднатися до зусиль України, спрямованих на повернення незаконно та примусово вивезених до Росії, де-факто викрадених, українських дітей», – написав Володимир Зеленський у Telegram.
За традицією, лідери обмінялися подарунками. Папа Римський Франциск подарував президенту Зеленському бронзову скульптуру, яка уособлює оливкову гілку – символ миру. Він також презентував Документ 2019 року про людське братерство за мир у всьому світі та життя разом та том під назвою «Енцикліка про мир в Україні».
Зі свого боку, український президент привіз Папі ікону Мадонни, намальовану на пластині бронежилета.
Слід зазначити, що ця зустріч відбулася вперше за майже 15 місяців повномасштабної війни в рамках дипломатичного туру українського лідера. Зеленський від ранку вже зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттарелла та прем’єр-міністеркою Джорджією Мелоні.
Нагадаємо, раніше понтифік зробив інтригуючу заяву про те, що Ватикан бере участь у секретній місії, яка покликана припинити війну в Україні.
«Зараз є місія, але вона ще непублічна. Коли вона стане доступною, я розкажу про неї», – сказав тоді Папа Римський.
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