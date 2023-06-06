Звільнення полонених та повернення депортованих дітей: Зеленський зустрівся з представником Ватикану

Сторони обговорили ситуацію в України та гуманітарну взаємодію нашої держави й Святого Престолу

Сьогодні, 6 червня, у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Сторони зокрема, обговорили українську формулу миру. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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Сторони обговорили ситуацію в України та гуманітарну взаємодію нашої держави й Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.

Президента зазначив, що росіяни й далі скоюють жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС. Він наголосив, що цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології.

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Зеленський зауважив, що припинення вогню та замороження конфлікту не приведе до встановлення миру. Так окупанти можуть лише скористатися паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Тому РФ має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Президент та кардинал Маттео Дзуппі детально обговорили імплементацію української формули миру та необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Зеленський закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Він зазначив, що Святий Престол також міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

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Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.

Як повідомлялося, представник Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Зуппі охарактеризував війну в Україні, як «пандемію»