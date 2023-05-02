Секретна миротворча місія Ватикану: «Зеленський на таке не погоджувався» – CNN

Українська влада не давала згоди на ініціативу Ватикану

Києву нічого невідомо про миротворчу місію Ватикану, спрямовану на врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Президент Володимир Зеленський не погоджувався на такі заходи. Про це пише CNN із посиланням на заяву неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента.

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«Президент Зеленський не давав згоди ні на які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори й ведуться, то без нашого відома і нашого схвалення», – прокоментував український посадовець.

Нагадаємо, що Папа Франциск повідомив 30 квітня, після зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що в Україні триває миротворча місія, про яку ще не було оголошено публічно.

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До слова, Папа Римський Франциск 28 квітня прибув до Угорщини з триденним візитом. У своїй промові він попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі, а також закликав до припинення війни в Україні. Крім того, понтифік заявив будапештському уряду, що прийняття мігрантів разом із рештою континенту було би справжньою ознакою християнства.