Предстоятель УГКЦ: З 10 пунктів мирного плану Зеленського Ватикан може допомогти виконати три

Блаженнійший Святослав: «У розмові з кардиналом Дзуппі я дуже просив його, щоби Ватикан взяв до уваги тему екоциду»

Очевидно, що Ватикан не може взяти на себе готовність розв’язувати усі десять питань з мирного плану президента України Володимира Зеленського. Проте три напрямки з цього переліку – цілком міг би. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав.

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«Я думаю, що однією з тем, якщо Дзуппі поїде до Москви, буде тема звільнення українських дітей, яка є дуже принциповою і дуже болючою. Ми знаємо, що це є причиною, чому міжнародний трибунал виписав ордер на арешт Путіна. Думаю, будуть взяті до уваги можливості активних дій Апостольської Столиці, коли йтиметься про продовольчу безпеку також, адже питання зернового коридору для України дуже важливе», – зазначив предстоятель Української греко-католицької церкви.

Як каже блаженніший Святослав, у розмові з кардиналом Дзуппі він просив, щоб Ватикан взяв до уваги ще одну дуже важливу тему, яка якраз вийшла на перший план – екологічна катастрофа, спричинена підривом Каховської ГЕС.

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«Папа Франциск цілу енцикліку написав на тему екології Laudato si' (енцикліка присвячена проблемам екології, взаємини людства й природи – «Главком»). Адже це не просто якась екологічна катастрофа – це екоцид, відповідно до міжнародного права – вид воєнного злочину, який прирівнюється до застосування зброї масового винищення. Тобто ключових навіть не одна, а три напрямки, які міг би взяти на себе Ватикан: повернення дітей, екологія і продовольство», – розповів предстоятель УГКЦ.

Зазначимо, восени 2022 року президент України представив українську формулу миру. Українська формула миру – це десять пунктів, які за словами Зеленського, здатні створити «нову архітектуру безпеки». Йдеться про радіаційну та ядерну, продовольчу, енергетичну безпеку, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, справедливість, негайний захист природи та запобігання екоциду, недопущення ескалації та фіксацію закінчення війни.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск неодноразово намагався зупинити російське вторгнення в Україну. Крім того, Папа намагався вплинути на розвиток подій через Російську православну церкву, патріарха Кирила.

До слова, Папа Римський Франциск на початку повномасштабного вторгнення шукав можливості припинити війну в Україні: навіть особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий телефонний контакт з диктатором Путіним, але цього не сталося.