Папа Римський поінформував про місію миру в Україні

В Україні триває миротворча місія, про яку ще не було оголошено публічно

Про миротворчу місію ще не було оголошено публічно

Папа Франциск повідомив журналістам у неділю, 30 квітня, під час рейсу з Будапешта до Риму, що в Україні триває миротворча місія, про яку ще не було оголошено публічно. Він запевнив, що за можливості це буде оприлюднено.

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Під час прес-конференції на борту літака Папа заявив, що ладен зробити все можливе для миру в Україні.

«Тепер є місія, про яку ще не було оголошено публічно», передає Vatican News.

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На запитання, чи обговорював він можливість посередництва щодо України з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та православним митрополитом Будапештським Іларіоном Московського Патріархату, Франциск відповів:

«Під час цих зустрічей ми говорили не лише про Червону Шапочку». Він натякнув таким чином, що це питання також було темою його розмов. "Мир завжди будується шляхом відкриття каналів, а не шляхом їх закриття», – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо депортації українських дітей до Росії, Папа нагадав про те, що Святий Престол уже виступав посередником в обміні полоненими між Росією та Україною.

«Усі людські жести допомагають. Ми маємо зробити все, що в людських силах», – наголосив понтифік.

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Папа Римський також звернувся до країн, які зараз приймають українських жінок з дітьми – продовжувати їх підтримувати, не втрачати ентузіазму, щоб вони не стали жертвами стерв'ятників.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, який у п’ятницю, 28 квітня, прибув до Угорщини із триденним візитом, у своїй промові попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі, а також закликав до припинення війни в Україні. Також Понтифік заявив будапештському уряду, що прийняття мігрантів разом з рештою континенту було би справжньою ознакою християнства.