ЄБРР не планує поновлювати інвестиції в економіку Росії та Білорусі

Для продовження нарощування інвестицій ЄБРР в Україну дуже важливо просування реформи у сфері корпоративного управління

ЄБРР є одним зі значущих інвесторів в економіку України

Європейський банк реконструкції та розвитку не планує відновлення інвестиційної співпраці з Росією і Білоруссю, оскільки в цих країнах спостерігається посилення авторитаризму. Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» сказала президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

«Ми підтримуємо країни, які послідовно реалізують демократичні принципи. У Білорусі ми призупинили всі наші інвестиції в державний сектор із серпня 2020 року. У Росії всі нові інвестиції нами були припинені після анексії Криму у 2014 році», – заявила Рено-Бассо.

За її словами, таким чином ЄБРР робить свій внесок в просування демократії в цих двох країнах: «Це підхід, зміст якого в тому, що фінансування від ЄБРР прямо залежить від проведених реформ. Чим менше реформ, тим менше грошей».

Водночас Рено-Бассо наголосила, що банк, який вона очолює, є одним зі значущих інвесторів в економіку України. Вона уточнила, що за останні два роки ЄБРР інвестував в Україну близько двох мільярдів євро, зауваживши: «Інвестиції приходять разом з реформами».

Голова ЄБРР пояснила, що для продовження нарощування інвестицій ЄБРР в Україну дуже важливо просування реформи у сфері корпоративного управління, а також «зеленого» порядку денного, включаючи енергетику, засновану на поновлюваних джерелах.

Вона додала, що масштабні інвестиції банку, наприклад, в Укрпошту чи Укравтодор, супроводжуються тим, що сторона, яка отримує фінансування, бере на себе зобов’язання у боротьбі з корупцією.

ЄБРР був створений в 1991 році після падіння «залізної завіси» і працює в Лондоні. Банк надав позики на мільярди доларів країнам, що виникли після розпаду СРСР, і країнам колишнього східного блоку, а потім розширив діяльність і на інші частини світу. Зараз ЄБРР працює в більш ніж 30 країнах. Найбільшими акціонерами банку є члени «Групи семи» промислово розвинених країн.