Стало відоме ім'я загиблого у Києві дипломата

Віктор Крижанівський сім років працював у диппридставництві України в Естонії

60-річного дипломата виявила у Києві мертвим хатня робітниця

Напередодні в Києві на дачному масиві Осокорки виявили загиблим дипломата. Ним виявився Віктор Крижанівський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Віктор Крижанівський з 2017 року був спеціальним представником України з придністровського врегулювання. Працював у дипломатичній службі з 1992 року.

Нагадаємо, за даними журналістів, трагедія сталася на столичних Осокорках. Ім'я загиблого дипломата правоохоронці не розголошують, а в МЗС – відмовчуються.

Відомо, що 60-річного чоловіка без ознак життя виявила хатня робітниця.

Як зазначила поліцейська Анна Зубрєва, чоловік впав зі сходів у власному будинку, в якому проживав один. Згідно з висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Пресслужба поліції Києва повідомила, що за фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство із приміткою «нещасний випадок».

До поліції зателефонувала хатня робітниця, яка прийшла прибирати у будинок, де й помітила тіло чоловіка без ознак життя.

Нагадаємо, 8 жовтня був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков, якого одним з перших виключили зі Слуги народу.

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