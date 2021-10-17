  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Стало відоме ім'я загиблого у Києві дипломата

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віктор Крижанівський сім років працював у диппридставництві України в Естонії - Стало відоме ім'я загиблого у Києві дипломата
    Віктор Крижанівський сім років працював у диппридставництві України в Естонії
    фото з відкритих джерел

    60-річного дипломата виявила у Києві мертвим хатня робітниця

    Напередодні в Києві на дачному масиві Осокорки виявили загиблим дипломата. Ним виявився Віктор Крижанівський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

    Віктор Крижанівський з 2017 року був спеціальним представником України з придністровського врегулювання. Працював у дипломатичній службі з 1992 року.

    Нагадаємо, за даними журналістів, трагедія сталася на столичних Осокорках. Ім'я загиблого дипломата правоохоронці не розголошують, а в МЗС – відмовчуються.

    Відомо, що 60-річного чоловіка без ознак життя виявила хатня робітниця.

    Як зазначила поліцейська Анна Зубрєва, чоловік впав зі сходів у власному будинку, в якому проживав один. Згідно з висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

    Пресслужба поліції Києва повідомила, що за фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство із приміткою «нещасний випадок».

    До поліції зателефонувала хатня робітниця, яка прийшла прибирати у будинок, де й помітила тіло чоловіка без ознак життя.

    Нагадаємо, 8 жовтня був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков, якого одним з перших виключили зі Слуги народу.

    Читайте також:
    Теги: МЗС трагедія Київ дипломатія вбивство смерть чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відоме ім'я загиблого у Києві дипломата