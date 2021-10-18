Бабченко пояснив, чому Навальний – ідеальний цар для Росії

«От із тюрми вийде і стане ще православним»

Журналіст Аркадій Бабченко, убивство якого Служба безпеки України інсценізувала 2018 року, розповів про своє ставлення до російського опозиціонера Олексія Навального. На думку журналіста, якась вежа Кремля його використала, зливала йому інформацію, а він використовував їх у свою чергу. Про це Бабченко розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Думав, що переграє їх, не вийшло. Але те, що це прямо проєкт Кремля зі зливу протесту, ні, занадто складний ланцюжок. Для цього потрібні дуже розумні люди, а я сумніваюся, що у ФСБ такі люди є. Просто злилися інтереси Навального в якийсь момент з інтересами когось у Кремлі і когось ще, і вони якийсь час йшли одним курсом», – сказав Бабченко.

Журналіст також зазначив, що його ставлення до Навального не змінилося навіть після отруєння та арешту.

«Я вважаю, що Олексій Анатолійович – це ідеальний цар «Нової Росії». Безумовно, Росії імперської. Тому що вони ж не кажуть про волю всім підкореним народам, вони кажуть про «Прекрасну Росію майбутнього», розуміючи під цим і Чечню, і Башкирію, і все оце, що вони завоювали. От Крим із Донбасом ми готові повернути, але все інше то наше. Тому він – ідеальний цар для Росії. В міру демократичний, в міру ліберальний, в міру імперський, глибинний, от із тюрми вийде і стане ще православним. Побачить, який там прекрасний російський народ. Я вам гарантую, що будуть і такі пости, який там прекрасний руський народ і найкращих людей я бачив у в’язниці. Він повністю відповідає очікуванням Росії. Якщо доживе, то наступним президентом буде він», – пояснив свою позицію Бабченко.

Журналіст також додав, що за батьківщиною не скучає.

«Я от вдячний Росії в тому, що от виперла мене і я побачив, що світ відкритий, розумієте, відкритий! Кордонів немає, живи, де хочеш, 21 століття», – зауважив він.

Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України.

29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний дав перше інтерв'ю з колонії газеті The New York Times, яке зайняло 54 сторінки. З його слів, розпорядок дня у колонії організований так, щоб він цілодобово перебував під максимальним контролем.

Додамо, що Україна підтримує антиросійські санкції США, пов’язані з отруєнням Навального.

Як відомо, 29 травня 2018 року правоохоронці заявили про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі будинку у Києві, де він проживав. Проте наступного дня з'ясувалося, що це була спецоперація силовиків і «вбивство» було інсценоване.