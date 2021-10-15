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    Думки вголос

    Лукашенко намагається переплюнути Путіна

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Президенти-діктатори Лукашенко і Путін - Лукашенко намагається переплюнути Путіна
    Президенти-діктатори Лукашенко і Путін

    Лукашенко, здається вирішив довести свою авторитарну владу решил до абсолюту

    В Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на заборонені режимом Луки телеграм-канали. А я чомусь думав, що Росію, яка ввела реальні терміни за лайки та репости – не переплюнути.

    Так от, починаючи від сьогодні, підписників каналів таких як NEXTA саджатимуть в тюрьму до 7 років «як учасників екстремістських об’єднань».

    Тож ідучи в Білорусь – видаляйте телеграм канали. Бо можете потрапити в тюрму

    А краще – не їдьте в цю авторитарну країну

    Де з одного боку гарні дороги та відремонтовані школи, а з іншого тоталітаризм, відсутність свободи слова і знищені права людини.

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    Джерело: блог Віктора Тарана

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко права людини
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    Лукашенко намагається переплюнути Путіна