Лукашенко намагається переплюнути Путіна

Лукашенко, здається вирішив довести свою авторитарну владу решил до абсолюту

В Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на заборонені режимом Луки телеграм-канали. А я чомусь думав, що Росію, яка ввела реальні терміни за лайки та репости – не переплюнути.

Так от, починаючи від сьогодні, підписників каналів таких як NEXTA саджатимуть в тюрьму до 7 років «як учасників екстремістських об’єднань».

Тож ідучи в Білорусь – видаляйте телеграм канали. Бо можете потрапити в тюрму

А краще – не їдьте в цю авторитарну країну

Де з одного боку гарні дороги та відремонтовані школи, а з іншого тоталітаризм, відсутність свободи слова і знищені права людини.

Джерело: блог Віктора Тарана

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