Лукашенко намагається переплюнути Путіна
Лукашенко, здається вирішив довести свою авторитарну владу решил до абсолюту
В Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на заборонені режимом Луки телеграм-канали. А я чомусь думав, що Росію, яка ввела реальні терміни за лайки та репости – не переплюнути.
Так от, починаючи від сьогодні, підписників каналів таких як NEXTA саджатимуть в тюрьму до 7 років «як учасників екстремістських об’єднань».
Тож ідучи в Білорусь – видаляйте телеграм канали. Бо можете потрапити в тюрму
А краще – не їдьте в цю авторитарну країну
Де з одного боку гарні дороги та відремонтовані школи, а з іншого тоталітаризм, відсутність свободи слова і знищені права людини.
Джерело: блог Віктора Тарана