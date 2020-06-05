Посол: Меркель рекордно часто говорить із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель

Президент України та канцлер Німеччини провели вже 11 перемовин за рік

Президент України Володимир Зеленський провів 11-у телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На це вказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Це вже 11-а за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства Зеленського. З жодним іншим главою іноземної держави керівник німецького уряду так часто не спілкувалася!», - написав Мельник у Twitter.

Щойно відбулася телефонна розмова Президента @ZelenskyyUa з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.



Це вже 11-а (!) за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства В.Зеленського.



З жодним іншим главою іноземної держави керівник Уряду так часто не спілкувалася! pic.twitter.com/5HfYkkhqUP — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 5, 2020

В Офісі президента зазначають, що під час бесіди лідери двох держав обговорили питання відновлення миру на Донбасі та, зокрема, підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня.

На думку Зеленського, це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх «нормандському формату».

Нагадаємо, цього тижня українська делегація здійснила офіційний візит до Берліну.

Напередодні глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак анонсував саміт Нормандської четвірки. Він заявив, що саміт відбудеться до кінця року в Берліні.

У Росії назвали «вкидом» анонсовану зустріч в «нормандському форматі».