Зеленський підтримав ідею створення приватних армій в Україні



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Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас Фото: Офіс президента

За словами президента, на цей час є два проєкти закону про приватні армії, які не зареєстровані в парламенті

Президент Володимир Зеленський виступив за підготовку законопроєкту про приватні військові компанії в Україні із залученням ветеранів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На думку Зеленського, Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України може допомогти розробити збалансований законопроект.

«Є два проєкти закону про приватної армії, які не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено ніяких обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно», - зазначив він.

Між іншим, сьогодні командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв повідомив, що через загрозу вторгнення РФ армія посилила охорону у двох областях. За його словами, до цих заходів залучені як військові, так і інші складові сектору безпеки: СБУ, Національна гвардія, поліція і підрозділи, які здійснюють розвідувальну діяльність.

До слова, напередодні Рада проголосувала за запровадження нових військових звань.

Крім того, Зеленський пропонує штрафувати українців за ухилення від мобілізації.

Як повідомлялося, раніше Міноборони оголосило призов резервістів. Із запасу на військову службу протягом двох місяців призвуть офіцерів запасу у віці до 43 років.

Також у Генштабі пояснили, що у травні-липні українців віком 18-19 років призиватимуть на військову службу за їхнім бажанням.