Зеленський обговорив з Меркель переформатування Тристоронньої контактної групи



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Президент Володимир Зеленський та канцлер ФРН Ангела Меркель

Лідери підбили підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники обговорили роботу Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а також виконання грудневих домовленностей «нормандського саміту», передає пресслужба Офісу президента.

«Під час бесіди лідери двох держав обговорили питання відновлення миру на Донбасі та, зокрема, підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня», — повідомили у президента.

Зазначається, що у розмові сторонни відзначили високий рівень взаєморозуміння щодо ключових підходів до мирного врегулювання, наголосивши на безальтернативності дипломатичного шляху.

«Це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх Нормандському формату», — зазначив Зеленський.

Співрозмовники зробили окремий акцент на необхідності послідовного та неухильного виконання причетними сторонами всіх домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту лідерів держав — учасниць Нормандського формату, пишуть в пресслужбі.

«Ми відкриті, ми готові до руху вперед. Надзвичайно важливим є гарантування доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповані території для верифікації утримуваних осіб. Також важливим є доступ СММ ОБСЄ для проведення моніторингу. Ми хочемо визначитися з новими ділянками розведення. Ефективна імплементація домовленостей, досягнутих торік у Парижі, має відкрити шлях до проведення наступного саміту в Берліні», — зазначив президент України.

З українського боку підтверджено налаштованість на максимальну координацію зусиль з партнерами у питаннях мирного врегулювання на Донбасі — Німеччиною та Францією.

«Канцлер Ангела Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною», — запевняють у президента.

За інформацією пресслужби, Зеленський поінформував канцлера ФРН про поточну безпекову ситуацію на Донбасі, наголосивши на проблемах, які потребують посиленої уваги з боку міжнародних партнерів.

Було обговорено також низку питань українсько-німецького двостороннього порядку денного, зокрема співпрацю країн у сфері протидії пандемії Covid-19 та фінансово-економічних відносин.

У повідомленні йдеться, що президент подякував за чітку та послідовну позицію ФРН щодо неможливості зміни формату Великої сімки до повного відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, цього тижня українська делегація здійснила офіційний візит до Берліну.

Напередодні глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак анонсував саміт Нормандської четвірки. Він заявив, що саміт відбудеться до кінця року в Берліні.

У Росії назвали «вкидом» анонсовану зустріч в «нормандському форматі».