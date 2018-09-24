«У Михайлика був конфлікт з одеською владою і поліцією, яка цю владу покриває» інтерв'ю

Пресс-служба поліції Одещини повідомила, що напад на Олега Михайлика кваліфікований як замах на вбивство

Замах на вбивство? Соратник постраждалого говорить, що активіст мав намір балотуватись у мери Одеси

В Одесі у суботу, 22 вересня, був вчинений замах на громадського активіста, лідера одеського міського осередку партії «Сила Людей» Олега Михайлика. У чоловіка пробита легеня, втрачено багато крові, куля ледь не зачепила серце. Олега вдалось швидко доправити до лікарні. Він прийшов до тями лише наступного дня, але його стан досі тяжкий.

У поліції кваліфікують напад як замах на убивство. Основної версії нападу слідство поки не має, їх розглядають кілька: перша пов’язана з громадською діяльністю, друга - з проблематикою недобудованого ЖК «Золотий берег», кошти в який вкладав сам постраждалий, третя – конфлікт підприємців та влади довкола права на земельну ділянку ринку «Успіх», четверта – з’ясування особистих стосунків, п’ята – хуліганський напад.

Михайлик – голова міського осередку партії «Сила людей», постійний учасник акцій проти забудови узбережжя Одеси, відкрито виступає проти міської влади. Його соратники припускають, що причина нападу – саме його громадська діяльність.

Це вже 14-й за рік напад на громадських діячів в Одесі, жоден з них не розслідуваний до кінця – замовників не встановлено. Місцеві активісти доходять висновку, що правоохоронці саботують розкриття цих злочинів. На ситуацію у місті вже відреагували народні депутати, які закликали втрутитись Міністерство внутрішніх справ та Генеральну прокуратуру. Як стверджує Світлана Заліщук, «те, що відбувається в Одесі, це не розправа місцевої влади з активістами - це дрейф місцевої влади у бік потенційної Одеської народної республіки».

Реакція Генпрокуратури з’явилась лише в понеділок, 24 вересня, після обіду. Генпрокурор Юрій Луценко прозвітував, що провів нараду з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Він заявив, що посилена група правоохоронців з Києва вилетіла до Одеси, обіцяв, що ситуацію із нападами на активістів буде проаналізовано на спільній координаційній раді правоохоронних органів у першій декаді жовтня.

Поки триває слідство, «Главком» розпитав у голови Одеського обласного осередку партії «Сила людей» Ігоря Бичкова про діяльність Олега Михайлика та кому вона більше всього дошкуляла.

Голова Одеського обласного осередку партії «Сила людей» Ігор Бичков

Як давно Олег Михайлик займається громадською діяльністю?

Ми знайомі з Олегом з 2014 року, ще з часів одеського Євромайдану, але знаю, що його громадська діяльність розпочалась раніше. Михайлик очолював громадську організацію «Праве діло», яка захищала інтереси інвесторів новобудов, власників житла. Зараз він – член партії «Сила людей», голова одеського міського осередку цієї політичної сили. «Сила людей» є опозиційною до діючої влади міста. Ми працюємо над тим, щоб викривати дії команди мера Геннадія Труханова, якого Олег часто критикував. Зокрема Михайлик відверто говорив про те, що правоохоронні органи міста замість того, щоб захищати інтереси містян, захищають інтереси місцевої влади в її незаконній діяльності, покривають корупцію тощо.

У яких акціях проти міської влади Одеси брав участь Михайлик?

Олег Михайленко разом із головою обласної організації «Народний рух України» Михайлом Кузаконєм ініціювали судовий позов проти мерії Одеси через затверджений план зонування території (зонінгу) міста Одеси.

Мерія затвердила нове зонування міста, через що тепер дозволяється забудова історичного центру, допускається будівництво в центрі висоток. Зокрема через це Михайлик різко висловлювався і проти Труханова, і проти правоохоронних органів.

Чого домігся?

Судовий розгляд у справі по «зонінгу» триває. На сьогодні проти мерії подано ряд позовів від громадських діячів Одеси, в тому числі і стосовно аеродрому «Одеса-Шкільний» (активісти обурені тим, що міська рада вилучила з державної у комунальну власність 90 гектарів аеродрому «Шкільний» під будівництво багатоквартирних житлових будинків, - «Главком»).

Чим фігура Михайлика виділялась у порівнянні з іншими опозиційними до Труханова активістами?

Можливо, своєю заявою про готовність балотуватися на вибори мера міста. Бо часто від одеситів можна було почути фразу «якщо не Труханов, то хто?». Навіть серед активістів були розмови про те, що мало хто з них готовий сам стати владою. Але тоді Олег заявив, що взяв би на себе таку відповідальність. Але це не було новиною: про це говорили ще з кінця минулого року. Це не таємниця - прагнення Михайлика було відоме широкому загалу. Ми між собою напівжартома його називали «народним мером», але, можливо, дехто сприйняв це занадто серйозно…

Чи не пов’язуєте ви напад з акцією проти будівництва на пляжі «Ланжерон»? Адже саме вона передувала нападу.

Це були акції проти будівництва, яке веде депутат міськради і власник дельфінарію «Немо», колишній комуніст, а зараз депутат міськради від партії мера «Довіряй справам» Андрій Кисловський.

Але, на мій погляд, це досить стандартна акція, які в Одесі часто проводять. Тоді активісти прийшли на пляж, щоб зупинити незаконне будівництво, на яке немає дозвільних документів. Але депутат Кисловський на це не зважає і будує далі. Коли протестувальники прийшли до будмайданчика, виявили, що незаконне будівництво захищають правоохоронці. В тому числі через це ми і вимагаємо відставки і начальника ГУ Нацполіції у Одеській області Дмитра Головіна, і обласного прокурора Олега Жученка, так як вони не виконують свої прямі обов’язки.

Але я не знаю, чому саме напад було скоєно на Олега, і чому саме зараз. Він дійсно займає дуже жорстку громадянську позицію, завжди її озвучував. Думаю, все ж основне, що його виділяло серед інших міських активістів, це заява про наміри балотуватися в мери.

Який зараз стан Олега?

Ще вчора він прийшов до тями. Стан його залишається досить важким, але лікарі дозволили йому вже пити, споживати легку їжу.

Михайлик залишається у реанімаційному відділенні, в окремій палаті.

Лікарі констатують: є вогнепальне поранення металевою кулею. Куля пройшла через руку, пробила грудну клітку. Серце не зачепила, але поранила легеню. З якої зброї стріляли, поліція сказати не може, поки не витягнуть кулю (Михайлик досі у важкому стані, тому лікарі не наважуються на хірургічне втручання – «Главком»).

Цього достатньо, щоб зробити висновок, що на відміну від попередніх нападів, коли була спроба залякати, це був замах на вбивство. Олег дивом залишився живий, так як швидко приїхали лікарі. Він втратив більше літра крові.

Насправді не має значення, напали на представника «Сили людей» чи на представника іншої організації. Напад на наших колег, наприклад, з «Народного Руху України», ми так само сприймаємо як загрозу громадянському суспільству в Одесі.

Є думки, що напади можуть ініціювати представники організацій з антиукраїнською позицією

Ніяких конфліктів на рівні організацій в Одесі немає. У нас конфлікти з діючою владою, як і поліцією, яка цю владу покриває.

Одеські активісти сьогодні продовжили акцію протесту під офісом обласної поліції через замахи на Олега Михалика і інших активістів

Активісти критикують поліцію, натомість начальник Нацполіції Одещини Дмитро Головін стверджує, що «кілька схожих випадків були доволі оперативно розкриті». Як ви оцінюєте дії поліції у розслідуванні справи Михайлика?

У поліції розслідування тримають у секреті, деталей не розкривають. Але наш попередній досвід показує, що дії поліції під час розслідування нападів на активістів не є ефективними. Ні нападники, ні тим більше замовники цих нападів не встановлюються. Встановлені підозрювані у нападі на Світлану Підпалу, але у поліції це перевели у побутовий конфлікт.

На журналістку Світлану Підпалу, що є учасником групи розслідувачів «2 травня», рухів «Генпротест» і «Зелений лист», напали 24 червня 2017 року біля власного будинку на Тираспольській вулиці. Невідомі бризнули у Підпалу балоном, а потім били по обличчю.

Відомо, хто побив представницю організації «Народний Рух України» Аліну Радченко, але їх не арештовують – нібито немає підстав.

Жоден напад на громадського діяча досі не розкрито. Тільки тоді, коли до відповідальності будуть притягнуті замовники, тоді можна вважати, що поліція виконує свої функції.

Яна Степанковська, «Главком»