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Посол України у Великій Британії пояснив, в чому унікальність наших біженців

Юрій Лящук
glavcom.ua
Посол України у Великій Британії пояснив, в чому унікальність наших біженців
Українці виявляють бажання працювати
фото з відкритих джерел

«Українці не сидять на шиї британців»

Особливість українських біженців у Сполученому Королівстві полягає у їх працьовитості. Про це розповів у інтерв‘ю «Главкому» посол України Вадим Пристайко.

Майже 42% дорослих, які проживають у Великій Британії, вже мають роботу. Нині ж там перебуває понад 130 тис. українців. «Вони не сидять на шиї британців. Це мені сильно допомагає аргументувати, що їм потрібна допомога, бо вони виявляють бажання працювати, на відміну від багатьох інших груп, біженців, які тут перебувають, які очікують, що британська держава їм має все забезпечити», – прокоментував посол.

Також Пристайко зауважив, що українці, які були вимушені покинути рідну домівку, частіше живуть у будинках місцевих жителів та спеціальних притулках. «Я скоріше, як посол, хотів би, щоб наші люди мали можливість контактувати зі суспільством місцевим. І щоб діти пішли в англійські школи, щоб люди, попри мовну проблему йшли у британські компанії чи організації», – сказав дипломат.

Зазначимо, Ірина Верещук закликала українських біженців не повертатися додому на зиму.

Нагадаємо, раніше посол Швейцарії пояснив, чому українці – несправжні біженці та який привілейований прийом вони отримують.

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Теги: Велика Британія Вадим Пристайко біженці

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