Громадяни РФ масово втікали від війни, а тепер допомагають її продовжувати

Заступник керівника Росспівробітництва Дмитро Поліканов заявив, що росіяни, які проживають за межами країни-терористки Росії, фінансують окупантів, які воюють в Україні. Буцімто «допомогу» терористам для «спецоперації» надають «не тільки жителі Росії». Про це пишуть російські ЗМІ.

«Є такі співвітчизники, які збирають необхідні речі та обладнання у себе в країнах, наприклад, в Ізраїлі чи Німеччині, і привозять до Росії», – повідомив Поліканов.

Нагадаємо, після оголошення так званої часткової мобілізації росіяни призовного віку масово атакували кордони і виїжджали з РФ. Тоді російська влада називала тих, хто не хотів стати гарматним м'ясом, «біженцями» і «дезертирами».

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб.

Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому сталяться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

Також мобілізовані із Пензенської області РФ поскаржилися, що їм видали радянську амуніцію приблизно 60-х років виробництва.

«Бушлат старий, звичайні штани, плащ-намет радянська , радянський речмішок, натілка як із психіатричної лікарні, шапка 82 року, шкарпетки до колін, дві пари рукавичок, в яких стріляти неможливо, ватники напівгнилі», – розпаковує видане екіпірування вояка.