Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російська влада пояснила, чим займаються закордоном «біженці» і «дезертири» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російська влада пояснила, чим займаються закордоном «біженці» і «дезертири» 
Рашисти знайшли джерело фінансування для свої злочинів 
фото з відкритих джерел

Громадяни РФ масово втікали від війни, а тепер допомагають її продовжувати 

Заступник керівника Росспівробітництва Дмитро Поліканов заявив, що росіяни, які проживають за межами країни-терористки Росії, фінансують окупантів, які воюють в Україні. Буцімто «допомогу» терористам для «спецоперації» надають «не тільки жителі Росії». Про це пишуть російські ЗМІ.

«Є такі співвітчизники, які збирають необхідні речі та обладнання у себе в країнах, наприклад, в Ізраїлі чи Німеччині, і привозять до Росії», – повідомив Поліканов.

Нагадаємо, після оголошення так званої часткової мобілізації росіяни призовного віку масово атакували кордони і виїжджали з РФ. Тоді російська влада називала тих, хто не хотів стати гарматним м'ясом, «біженцями» і «дезертирами».  

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб.

Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому сталяться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

Також мобілізовані із Пензенської області РФ поскаржилися, що їм видали радянську амуніцію приблизно 60-х років виробництва.

«Бушлат старий, звичайні штани, плащ-намет радянська , радянський речмішок, натілка як із психіатричної лікарні, шапка 82 року, шкарпетки до колін, дві пари рукавичок, в яких стріляти неможливо, ватники напівгнилі», – розпаковує видане екіпірування вояка.  

Читайте також:

Теги: фінансування влада біженці росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці починають самостійно відновлювати потрощене житло, не сподіваючись на виплати від Росії або України
Росія заплатить. Як вибити мільярди з країни-терористки? Війна і гроші
Сьогодні, 08:00
Питанням вкрадених українських активів опікуватиметься уряд країни-агресорки
Росія збирається передати захоплені в Україні активи своїм компаніям – Reuters
Вчора, 19:31
Радбез ООН може зібратися двічі на день через вимогу РФ
Росія знову ініціювала обговорення своєї брехні про Україну у Радбезі ООН
Сьогодні, 06:55

Соціум

Новини «могилізації». Чоловіків ловлять на прохідних, заводи лишаються без робітників 
Новини «могилізації». Чоловіків ловлять на прохідних, заводи лишаються без робітників 
Російська влада пояснила, чим займаються закордоном «біженці» і «дезертири» 
Російська влада пояснила, чим займаються закордоном «біженці» і «дезертири» 
У Нідерландах нелегально діють китайські відділки поліції – ЗМІ
У Нідерландах нелегально діють китайські відділки поліції – ЗМІ
Помста за допомогу Україні. Російські хакери атакували сайт Кнесету
Помста за допомогу Україні. Російські хакери атакували сайт Кнесету
США провели випробування гіперзвукової зброї
США провели випробування гіперзвукової зброї
Зафіксували «шахедів». На Київщині працює ППО та авіація
Зафіксували «шахедів». На Київщині працює ППО та авіація

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
55K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
53K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
17K
Що не так із закликом до термінової евакуації китайців з України
10K
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
9755
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту