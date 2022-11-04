Путін посміявся над українськими біженцями в Європі

Диктатор запустив у народ ще одне пропагандистське кліше: українці сидять по ресторанах і вимагають знижок

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зневажливо висловився про українських біженців у Європі, заявивши, що вони «ходять по ресторанах і вимагають знижок». Про це він сказав під час заходів до Дня народної єдності, який РФ відзначає сьогодні.

«Відчуйте різницю між тими людьми, які приїхали з України до нас, і тими, які знаходяться у Європі. Там ходять по ресторанах і вимагають знижки, а у нас люди просяться на роботу», – зазначив диктатор, дії якого і змісили українців виїжджати за кордон, рятуючись від російських ракет.

Як відомо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило наймасштабнішу міграційну кризу з часів Другої світової війни. За даними ООН, через війну майже третина населення України покинула свої домівки.

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, за даними ООН на кінець вересня, досягла 4,183 млн.

Нагадаємо, за даними опитування 85% українців, які змушені були залишити своє житло та оселитися в інших містах України, планують повернутися додому.

До слова, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які наразі перебувають за кордоном, не повертатися в Україну на зиму.