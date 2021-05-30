«Жахлива новина». Раптово помер посол України у Таїланді

Уночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти

У ніч проти неділі раптово помер посол України в Таїланді Андрій Бешта. Про це повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський.

«Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти», – написав глава держави.

За його словами, Бешта був високопрофесійним дипломатом і віддано служив інтересам України.

«Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким», – додав Зеленський.

Андрію Бешті було 45 років. Послом у Таїланді його призначив п’ятий президент України Петро Порошенко у листопаді 2015 року. Був також Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Союз М'янма за сумісництвом.

Він закінчив із відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач. Вільно володів англійською мовою.

У МЗС України з 1998 року. Працював за кордоном у Постійному представництві України при ООН, а також Посольстві України в Королівстві Таїланд. Фахівець з питань діяльності ООН та інших міжнародних організацій.

У соцмережах усі, хто знав покійного, висловлюють співчуття родині.

«Посол був дуже професійна і світла людина. Знала особисто».

«І особливо шокує, коли це стається несподівано – у розквіті сил, без тривалого погіршення здоров'я. Та ще й за лічені дні до повернення в Україну. Сил всім близьким та колегам».

Нагадаємо, у квітні цього року президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН, серед них і Андрія Бешту.

Пізніше у МЗС пояснили, що звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планової ротації.