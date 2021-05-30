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    «Жахлива новина». Раптово помер посол України у Таїланді

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    Андрія Бешту призначили послом у Таїланді 2015 року - «Жахлива новина». Раптово помер посол України у Таїланді
    Андрія Бешту призначили послом у Таїланді 2015 року
    Фото: Twitter Володимира Зеленського

    Уночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти

    У ніч проти неділі раптово помер посол України в Таїланді Андрій Бешта. Про це повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський.

    «Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти», – написав глава держави.

    За його словами, Бешта був високопрофесійним дипломатом і віддано служив інтересам України.

    «Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким», – додав Зеленський.

    Андрію Бешті було 45 років. Послом у Таїланді його призначив п’ятий президент України Петро Порошенко у листопаді 2015 року. Був також Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Союз М'янма за сумісництвом.

    Він закінчив із відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач. Вільно володів англійською мовою.

    У МЗС України з 1998 року. Працював за кордоном у Постійному представництві України при ООН, а також Посольстві України в Королівстві Таїланд. Фахівець з питань діяльності ООН та інших міжнародних організацій.

    У соцмережах усі, хто знав покійного, висловлюють співчуття родині.

    «Посол був дуже професійна і світла людина. Знала особисто».

    «І особливо шокує, коли це стається несподівано – у розквіті сил, без тривалого погіршення здоров'я. Та ще й за лічені дні до повернення в Україну. Сил всім близьким та колегам».

    Нагадаємо, у квітні цього року президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН, серед них і Андрія Бешту.

    Пізніше у МЗС пояснили, що звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планової ротації.

    Теги: Петро Порошенко МЗС ООН Таїланд посол Володимир Зеленський Twitter президент
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    «Жахлива новина». Раптово помер посол України у Таїланді