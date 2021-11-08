Посол Великої Британії оцінила, як Pandora Papers вплинули на імідж Зеленського

саме українці мають вирішувати, як вони ставляться до використання Зеленським своїх коштів

На думку посла, саме українці мають вирішувати, як вони ставляться до використання Зеленським своїх коштів

«Не кожна справа у Pandora Papers є обов’язково кримінальною»

У Великій Британії звертають увагу на той факт, що чинний президент України Володимир Зеленський та його близьке коло володіє мережею офшорних компаній, дві з яких були використані, щоб придбати дорогу власність у Лондоні. Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю «Главкому».

За словами дипломатки, британська влада володіла відповідною інформацією і до публікації Pandora Papers, а після оприлюднення документів Митна служба Великої Британії почала перевіряти, чи наявне у них щось нове у порівнянні з тим, що вже відомо.

Однак, на думку посла, саме українці мають вирішувати, як вони ставляться до використання Зеленським своїх коштів, адже те, як вітчизняні посадовці звітують про свої доходи та статки, питання до України, а не до Британії.

«Завдання Великої Британії – вивчити всі дані та визначити, чи не використовують офшорні структури у спосіб, що підриває економіку, чи сплачені та задекларовані податки тощо. Тут справді великий діапазон щодо розв’язання цього питання, і відповіддю може бути кримінальна відповідальність, штраф чи санкції. Це одна з причин, чому це питання є складним і забирає багато часу, щоб розібратися з ним. Але важливо зазначити, що не кожна справа у Pandora Papers є обов’язково кримінальною», – підсумувала посол.

Нещодавно були оприлюднені дані Pandora Papers про те, що президент Володимир Зеленський та його близьке коло володіє мережею офшорних компаній. Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.