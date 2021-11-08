  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Посол Великої Британії оцінила, як Pandora Papers вплинули на імідж Зеленського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На думку посла,&nbsp;саме українці мають вирішувати, як вони ставляться до використання Зеленським своїх коштів - Посол Великої Британії оцінила, як Pandora Papers вплинули на імідж Зеленського
    На думку посла, саме українці мають вирішувати, як вони ставляться до використання Зеленським своїх коштів
    фото: president.gov.ua

    «Не кожна справа у Pandora Papers є обов’язково кримінальною»

    У Великій Британії звертають увагу на той факт, що чинний президент України Володимир Зеленський та його близьке коло володіє мережею офшорних компаній, дві з яких були використані, щоб придбати дорогу власність у Лондоні. Про це посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс розповіла в інтерв’ю «Главкому».

    За словами дипломатки, британська влада володіла відповідною інформацією і до публікації Pandora Papers, а після оприлюднення документів Митна служба Великої Британії почала перевіряти, чи наявне у них щось нове у порівнянні з тим, що вже відомо.

    Однак, на думку посла, саме українці мають вирішувати, як вони ставляться до використання Зеленським своїх коштів, адже те, як вітчизняні посадовці звітують про свої доходи та статки, питання до України, а не до Британії.

    «Завдання Великої Британії – вивчити всі дані та визначити, чи не використовують офшорні структури у спосіб, що підриває економіку, чи сплачені та задекларовані податки тощо. Тут справді великий діапазон щодо розв’язання цього питання, і відповіддю може бути кримінальна відповідальність, штраф чи санкції. Це одна з причин, чому це питання є складним і забирає багато часу, щоб розібратися з ним. Але важливо зазначити, що не кожна справа у Pandora Papers є обов’язково кримінальною», – підсумувала посол.

    Нещодавно були оприлюднені дані Pandora Papers про те, що президент Володимир Зеленський та його близьке коло володіє мережею офшорних компаній. Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

    Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

    Читайте також інтерв'ю: Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс:
    Бабин Яр – незручна частина української історії
    Теги: податки нерухомість Велика Британія Володимир Зеленський розслідування президент Pandora Papers
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посол Великої Британії оцінила, як Pandora Papers вплинули на імідж Зеленського