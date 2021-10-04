  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Розслідувачі Pandora Рapers назвали один із найбільших офшорних центрів світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всього &laquo;досьє Пандори&raquo; викрило 30 організацій, які допомагають відкрити рахунки в офшорах - Розслідувачі Pandora Рapers назвали один із найбільших офшорних центрів світу
    Всього «досьє Пандори» викрило 30 організацій, які допомагають відкрити рахунки в офшорах
    Фото з відкритих джерел

    Американський штат Південна Дакота став одним із найбільших офшорних центрів

    Американський штат Південна Дакота став одним із найбільших офшорних центрів, куди в останні роки спрямовувалися десятки мільйонів доларів із «традиційних» офшорних інвестицій на Багамських і Кайманових островах. Про це повідомляє газета Miami Herald, яка наводить опубліковані Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) дані про офшорні рахунки ряду світових політиків і знаменитостей під назвою Pandora Papers.

    Окремо видання виділяє американську компанію Baker McKenzie («Бейкер Маккензі») – одну із найбільших юридичних фірм США, яка за даними журналістів відіграє провідну роль у підтримці компаній, що бажають відкрити офшорні рахунки в США. Всього «досьє Пандори» викрило 30 таких організацій.

    Повідомляється, що послугами подібних компаній, що дозволяють працювати в офшорних юрисдикціях в США, користувалися як американські мільярдери, так і іноземці.

    3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму.

    Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

    Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

    Крім того, стало відомо, хто з оточення Путіна «засвітився» у Pandora Papers.

    Теги: США іноземці Pandora Papers
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розслідувачі Pandora Рapers назвали один із найбільших офшорних центрів світу