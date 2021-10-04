Розслідувачі Pandora Рapers назвали один із найбільших офшорних центрів світу
Американський штат Південна Дакота став одним із найбільших офшорних центрів
Американський штат Південна Дакота став одним із найбільших офшорних центрів, куди в останні роки спрямовувалися десятки мільйонів доларів із «традиційних» офшорних інвестицій на Багамських і Кайманових островах. Про це повідомляє газета Miami Herald, яка наводить опубліковані Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) дані про офшорні рахунки ряду світових політиків і знаменитостей під назвою Pandora Papers.
Окремо видання виділяє американську компанію Baker McKenzie («Бейкер Маккензі») – одну із найбільших юридичних фірм США, яка за даними журналістів відіграє провідну роль у підтримці компаній, що бажають відкрити офшорні рахунки в США. Всього «досьє Пандори» викрило 30 таких організацій.
Повідомляється, що послугами подібних компаній, що дозволяють працювати в офшорних юрисдикціях в США, користувалися як американські мільярдери, так і іноземці.
3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму.
Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.
Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.
Крім того, стало відомо, хто з оточення Путіна «засвітився» у Pandora Papers.