«Україна – Саудівська Аравія корупції». Pandora Papers досі палають у світовій пресі

Чи вплине скандал Pandora Рapers на імідж президента Зеленського, який прийшов до влади з обіцянками очистити країну від корупції

Україна «опандорилась» на весь світ…

Досьє Pandora Рapers було опубліковано 3 жовтня, однак скандали, які виникли внаслідок викриття офшорних оборудок політиків та бізнесменів, не вщухають.

Нагадаємо, доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 чиновників. У досьє включені репортажі понад 600 журналістів зі 117 країн. США названі найбільшим податковим притулком у світі. Україна, яка на світовій арені намагається вибудовувати імідж інвестиційно привабливої країни, яка викорінює корупцію, також дуже постраждала внаслідок публікації цих викриттів.

Інфографіка radiosvoboda.org

Зокрема, Pandora Рapers болюче вдарили по іміджу президента Володимира Зеленського, який прийшов до влади з обіцянками очистити країну від корупції. Виявилося, що «нові обличчя» мало чим відрізняються від тих, кого глава держави зараховує до «старих». Сам же Зеленський під час передвиборчої кампанії докоряв своєму супернику, п'ятому президенту Петру Порошенку, у використанні офшорів. Натомість зараз у світі «смакують» тему відмивання структурами нинішнього президента грошей підсанкційного у США олігарха Ігоря Коломойського.

Forbes: Криза в Україні триває



«Реальна версія «Слуги народу» не схожа на телесеріал. Це провал», – пише Forbes.

Видання підкреслює: поява імені Зеленського в документах Pandora Papers, опублікованих Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань, не додає віри інвесторам, деякі з яких вже судяться з українськими компаніями.

«Pandora Papers не віщують нічого хорошого для України, і це поганий знак для Зеленського. Як зауважив один вашингтонський аналітик на умовах анонімності, «Україна – це Саудівська Аравія корупції», – йдеться у матеріалі.

Попри обіцянки Зеленського зробити Україну «землею обітованою» для іноземних інвестицій, цього не сталося, навіть попри те, що країна має успішний IT-сектор, багаті природні ресурси, чудовий сільськогосподарський потенціал і освічену робочу силу.

«Очевидно, що в Україні, як і раніше, щось не так. І справа в керівництві в Києві. Кроки, здійснені США, не принесли жодної користі. У поєднанні з «шахом» (але ще не «матом») на геополітичній шахівниці з боку росіян Україна сьогодні має вигляд такої ж загубленої, як і раніше», – пише Forbes.

Newsweek: Життєздатність української демократії зараз під питанням

Політолог Аріель Коен провів паралелі між Януковичем, Порошенком і Зеленським

«В Україні колишній президент Віктор Янукович намагався перетворити країну на бізнес своєї родини та на російський сателіт», – нагадує американське видання Newsweek.

Скриншот з Newsweek

«Янукович був скинутий у результаті революції Євромайдану у 2014 році. Його наступника, Петра Порошенка, звинуватили у корупції після того, як «Панамські документи», опубліковані у 2016 році, показали, що він створив офшорну компанію. У квітні 2021 року Офіс президента Володимира Зеленського звільнив Андрія Коболєва, незручного керівника національної нафтогазової компанії «Нафтогаз», якого підтримували США. Внаслідок цього наглядова рада «Нафтогазу», схвалена західними донорами, подала у відставку. Новим генеральним директором став більш лояльний до глави держави Юрій Вітренко. Наглядову раду Зеленський звільнив 27 вересня. Життєздатність української демократії та прозорість її політики зараз під питанням», – підкреслює політолог Аріель Коен у своїй колонці у виданні.

Рrofil: Зеленський зміг отримати посаду на хвилі гніву проти корупції

Pandora Papers показують, що Зеленський та деякі його довірені особи використовували офшорні компанії

Володимир Зеленський – президент України з травня 2019 року. Колишній актор і кінопродюсер зміг отримати посаду на хвилі гніву проти політичної еліти зруйнованої корупцією країни. Тепер Pandora Papers показують, що Зеленський та деякі його довірені особи використовували офшорні компанії, принаймні з 2012 року, пише австрійський журнал Рrofil.

«Згідно з дослідженнями розслідувальної мережі OCCRP (Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності), Зеленський пізніше – незадовго до свого обрання – передав свою частку в офшорній компанії бізнес-партнеру», – зауважує видання.

Fairobserver: «О, Зеленський все чудово «очистив»

«Володимир Зеленський обіцяв виборцям, що він очистить Україну від болота корупції, але документи Pandora виявили його право власності на акції офшорних компаній. О, Зеленський все чудово «очистив», – іронізує американське видання Fairobserver.

The Times Hub: «Зеленський – лицемір»

Скриншот з The Times Hub

Британське видання The Times Hub зауважує: викриття Pandora Papers щодо Володимира Зеленського – дуже сильний удар: це руйнування іміджу Зеленського як «патріота» та «нового обличчя». Зеленський переміг на виборах, тому що протистояв «старим політикам», – насамперед Порошенку – підкреслюючи свою незаплямованість у корупційних скандалах. «Раптом одкровення «Пандори» показали, що «надія нації» виявилася таким самим інтриганом, як «старі політики». До того ж він лицемір», – робить висновок видання. Адже чинний президент України сам «кусав» Порошенка на виборах за причетність до офшорних схем.

Наталія Сокирчук, «Главком»