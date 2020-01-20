Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами



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Президент України Володимир Зеленський і глава зовнішньополітичного відомства Оману Юсуф бін Аляві бін Абдалла Фото: Офіс президента

Президент мав задекларувати витрати на відпочинок впродовж 10 днів після сплати за нього

Президент України Володимир Зеленський не відзвітував за витрати, пов’язані із поїздкою до Султанату Оман, яку він здійснив на початку цього року. Як повідомляє «Главком», у Єдиному державному реєстрі декларацій відсутня інформація про зміну майнового стану глави держави.

Відповідно до статті 52 Закону України Про запобігання корупції, декларант у разі суттєвої зміни майнового стану зобов’язаний задекларувати зміни впродовж 10 днів і внести дані до Єдиного держреєстру декларацій. «У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, … зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство», ідеться в законі.

Як повідомляв «Главком», вперше інформація про те, що президент Володимир Зеленський перебуває в Омані з’явилася у ЗМІ 5 січня. Проживав президент у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, повідомляє ЗМІ. Вартість однієї ночі у цьому готелі доходить до 4000 євро. На Банковій повідомили, що президент відбув доОману разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти.

Зеленський під час поїздки в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідацію американцями генерала Касима Сулеймані. До Києва глава держави повернувся уночі 9 січня. За інформацією ЗМІ, він повернувся з Оману на бізнес-джеті. Вартість оренди складає від $60 тис. «Главком» звернувся із запитами на інформацію до Міністерства закордонних справ, Державного управління справами і Офісу президента, проте відповідей не отримав. Прессекретарка президента Юлія Мендель на телефонні дзвінки не відповідає.