Україна звернулася до Євросоюзу і НАТО за допомогою у ліквідації наслідків повеней



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО сподіваються на активізацію Механізму цивільного захисту

Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

Окремі звернення спрямовані до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

«Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інституцій ЄС та структур Альянсу, аби активувати Механізм цивільного захисту ЄС та залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного і техногенного характеру», - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль уряду України із захисту життя і здоров’я громадян України, об’єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирушає до західних регіонів України, які постраждали від негоди.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.