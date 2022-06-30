Правоохоронці направили до суду справу щодо втечі Януковича з України

Експрезидента обвинувачено у підбурюванні до дезертирства, а також незаконному переправленні осіб через державний кордон України

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та керівника його охорони Костянтина Козаря. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт за фактом підбурювання та вчинення дезертирства, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України скеровано до суду.

«Встановлено, що 23 лютого 2014 року, близько 1 год 30 хв, Віктор Янукович, діючи спільно зі своїми охоронцями та іншими особами, поза пунктом пропуску через державний кордон, із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області трьома гелікоптерами збройних сил російської федерації незаконно переправили через державний кордон України до РФ не менше 20 осіб», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, встановлено, що 24 лютого 2014 року Віктор Янукович вирішив остаточно залишити територію України та, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації у Гагарінському районі Севастополя, схилив начальника своєї охорони Костянтина Кобзаря до дезертирства.

«Військовослужбовець ухилився від проходження військової служби та, за сприяння представників силових відомств російської федерації, у ніч на 24 лютого 2014 року вже морським судном, разом з колишнім президентом та кількома іншими особами залишив територію України та до місця несення служби не повернувся», – додали у ДБР.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомила про завершення розслідування за фактом захоплення державної влади у 2010 році президентом-втікачем Віктором Януковичем.

23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.