  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»
рус
    Політика

    Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»

    документ
    Експрезидент ображений на українців за те, що вони цькували його образливими прізвиськами - Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»
    Експрезидент ображений на українців за те, що вони цькували його образливими прізвиськами
    фото: ura.news

    Експрезидент переконаний, що зближення України з Польщею загрожує втратою державності

    Президент-утікач Віктор Янукович звинуватив Польщу в намірах анексувати західні області України. Він оприлюднив заяву на шести аркушах, у якій порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а висловлюючи повагу. Про це йдеться у листі Януковича, оприлюдненого його адвокатом Юрієм Кірасиром.

    «Як би не було боляче про це писати сьогодні, але державність України перебуває в сильній небезпеці. Їй загрожує повне знищення. При цьому мова не лише про ризики втрати величезних територій на півдні й сході нашої держави.

    На її західних кордонах теж не все так просто. Адже Польща пам’ятає не лише вересень 1939 року. Вона надійно береже в пам’яті березень 1923 року, коли в Парижі посли держав Антанти остаточно включили території Східної Галичини і західної частини Волині до складу Другої Речі Посполитої.

    Нинішнє ситуативне зближення з Польщею загрожує ситуацією, коли Україна може бути вимушена погодитися на фактичне злиття з нею, так як виникне загроза її економічної нездатності захищати свій суверенітет. Це і стало наслідком реалізації європейської мрії, за яку український народ нібито вийшов на свій останній Майдан», – написав президент-втікач.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»
    Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»
    Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»
    Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»
    Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»

    Янукович також згадає свої зустрічі з колишнім радником президента США з національної безпеки Генрі Кіссинджер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації. «Реальність загрози розуміли не лише ми в уряді. Я пригадую свої зустрічі з Генрі Кіссінджером, якого за недавні виступу у Давосі так ревно розпинають люди, які привели Україну до теперішньої драми. А він лише повторив думки, які були озвучені задовго до 2022 року», – написав Янукович.

    Експрезидент також звинуватив українців у тому, що вони цькували його образливими прізвиськами і не слухались його порад з-за кордону, як порозумітися з Росією.

    Нагадаємо, Печерський районний суд Києва сьогодні, 23 травня, дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році. До слова, адвокати, які обслуговували Януковича вісім років, попрощалися з ним.

    Читайте також: Протиріч між Україною та Польщею більше немає: виступ Зеленського у Раді
    Теги: росія окупанти Віктор Янукович війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»