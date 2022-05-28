Янукович прикрився Кіссинджером та почав лякати українців новою «загрозою»

Експрезидент ображений на українців за те, що вони цькували його образливими прізвиськами

Експрезидент переконаний, що зближення України з Польщею загрожує втратою державності

Президент-утікач Віктор Янукович звинуватив Польщу в намірах анексувати західні області України. Він оприлюднив заяву на шести аркушах, у якій порадив не сподіватися на Захід, а домовлятися з Росією не з позицій сили, а висловлюючи повагу. Про це йдеться у листі Януковича, оприлюдненого його адвокатом Юрієм Кірасиром.

«Як би не було боляче про це писати сьогодні, але державність України перебуває в сильній небезпеці. Їй загрожує повне знищення. При цьому мова не лише про ризики втрати величезних територій на півдні й сході нашої держави.

На її західних кордонах теж не все так просто. Адже Польща пам’ятає не лише вересень 1939 року. Вона надійно береже в пам’яті березень 1923 року, коли в Парижі посли держав Антанти остаточно включили території Східної Галичини і західної частини Волині до складу Другої Речі Посполитої.

Нинішнє ситуативне зближення з Польщею загрожує ситуацією, коли Україна може бути вимушена погодитися на фактичне злиття з нею, так як виникне загроза її економічної нездатності захищати свій суверенітет. Це і стало наслідком реалізації європейської мрії, за яку український народ нібито вийшов на свій останній Майдан», – написав президент-втікач.

Янукович також згадає свої зустрічі з колишнім радником президента США з національної безпеки Генрі Кіссинджер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації. «Реальність загрози розуміли не лише ми в уряді. Я пригадую свої зустрічі з Генрі Кіссінджером, якого за недавні виступу у Давосі так ревно розпинають люди, які привели Україну до теперішньої драми. А він лише повторив думки, які були озвучені задовго до 2022 року», – написав Янукович.

Експрезидент також звинуватив українців у тому, що вони цькували його образливими прізвиськами і не слухались його порад з-за кордону, як порозумітися з Росією.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва сьогодні, 23 травня, дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році. До слова, адвокати, які обслуговували Януковича вісім років, попрощалися з ним.