Маріонетковий уряд РФ мав очолити не Янукович – РНБО

Поки не можна розповідати, кого готували на посаду «очільника» України рашисти, але натяк є

Російські загарбники хотіли створити в Україні підконтрольний собі уряд. У Раді національної безпеки та оборони знають, хто його мав очолити. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, пише ВВС.

За його словами, смішно думати, що росіяни хотіли поставити керувати країною Віктора Януковича, Віктора Медведчука чи Євгена Мураєва.

«Скажімо так, я розумію, кого вони готували на цю посаду. І це не Медведчук, і не Янукович», – заявив Данілов.

Секретар РНБО сказав, що поки не може розповісти, хто саме мав очолити маріонетковий уряд. Однак він зазначив, що мовиться про людей у великих погонах саме в Україні.

«Росіяни нами ніколи правити не могли, це неможливо. Це моє припущення, що це люди у великих погонах. І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави», – сказав Данілов.

Нагадаємо, ще в січні стало відомо, що американська розвідка знає, кого Кремль посадить керувати у Києві під час окупації.

Також у відомстві назвали імена чотирьох колишніх українських політиків, із якими спецслужби Росії підтримують зв'язок.

У Лондоні наголосили, що деякі з названих осіб «беруть участь у плануванні нападу на Україну»:

Сергій Арбузов, перший віце-прем'єр України у 2012-2014 роках, який виконував обов'язки прем'єр-міністра у 2014 році;

Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр України у 2010-2012 роках та голова адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича;

Володимир Сівкович, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України;

Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках.

Згодом Bild опублікував «путінський план» захоплення України.

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