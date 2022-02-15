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    Правоохоронці встановили осіб, причетних до нападу журналістів у Дніпрі (відео)

    У Дніпрі напали на знімальну групу журналіста&nbsp; - Правоохоронці встановили осіб, причетних до нападу журналістів у Дніпрі (відео)
    У Дніпрі напали на знімальну групу журналіста 

    Усі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені

    У Дніпрі 13 лютого невідомі погрожували ножем знімальній групі видання «Українська правда». Правоохоронці вже встановили осіб, причетних до нападу. Про це повідомив Денис Монастирський під час свого звернення, яке оприлюднили 15 лютого.

    «Усі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені та будуть притягнуті до відповідальності передбаченої законом»,
    – наголосив глава МВС.

    Водночас міністр внутрішніх справ нагадав, що за фактом нападу на знімальну групу в Дніпрі правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за статтями про:

    • перешкоджання професійній діяльності журналістів;
    • погрози або насильства щодо журналістів.

    Нагадаємо, в Дніпрі група невідомих 13 лютого напала на знімальну групу. Журналістам погрожували ножем і вимагали видалити відеофайли з камер.

    Представники ЗМІ кажуть, що зловмисники супроводжували бізнесмена Олександра Петровського, який відомий у кримінальних колах під прізвиськом «Нарік». На інцидент відреагував і міський голова Дніпра Борис Філатов. Ірина Венедіктова наголосила, що дала завдання прокурорам негайно включитися у роботу.

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    Теги: МВС міністр Українська правда Денис Монастирський
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    Правоохоронці встановили осіб, причетних до нападу журналістів у Дніпрі (відео)