Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний – Монастирський

Монастирський: «Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014»

Силові підрозділи Міністерства внутрішніх справ несуть свою службу на захист безпеки у країні і готові моментально знешкодити будь-якого ворога, який спробує захопити адмінбудівлі в Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє пресслужба МЗС.

«Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов’янська ми також не допустимо. Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!», – підкреслив міністр.

Монастирський закликав українців зберігати спокій та виконувати свою щоденну роботу.

«300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня несуть службу на захисті внутрішньої безпеки України. Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться. Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців. Ми віримо в наші Збройні сили», – додав він.

За словами посадовця, саме ЗСУ разом із дипломатами та розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України.

Нагадаємо, Служба безпеки України просить громадян зберігати спокій та не піддаватися паніці та заявила, що Україна зіткнулася з потужною хвилею гібридної війни в інформаційному просторі.

Як повідомлялося, Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого. Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».



