Напад на журналістів у Дніпрі: поліція відкрила два провадження

Поліцейські збирають інформацію про обставини події

Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом нападу на знімальну групу «Української правди» у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«За фактом нападу на журналістів «Української правди» розпочато два кримінальних провадження. Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності», – йдеться у повідомленні.

Подія сталася 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро.

За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).

«Поліцейські збирають інформацію про обставини події, проводяться першочергові слідчі дії», – додали в поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу Михайла Ткача. Журналіст пояснив, що близько третьої години дня до відеооператора Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.

Інший чоловік почав заламувати руки водію. Чоловіки не представилися. За даними журналістів, це були представники охорони. Поліція, що перебувала на місці події, була бездіяльною.