Венедіктова відреагувала на напад на журналістів в аеропорту Дніпра

Генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на відео нападу на журналістів в аеропорту Дніпра

Генеральний прокурор повідомила, що вона дала завдання прокурорам негайно включитися в роботу

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відреагувала на відео нападу на журналістів в аеропорту Дніпра. Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook.

«Обмеження, передбачені законом, не дозволяють мені висловитись популярно, а хотілося б», –- написала Венедуктова.

Генеральний прокурор повідомила, що вона «дала завдання прокурорам негайно включитися в роботу».

Керівник прокуратури (Дніпропетровської) області має особисто доповісти про хід проведення слідчих дій.

«Реакція буде адекватною. Справа на контролі», – написала Венедіктова.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу Михайла Ткача. Журналіст пояснив, що близько третьої години дня до відеооператора Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.