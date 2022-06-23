Представниця НАТО визнала: Україна вже приносить величезну користь Альянсу

У разі приєднання до НАТО Україна принесе додану вартість, як країна, що отримала величезний досвід у війні проти РФ

Очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір заявила, що Україна протягом багатьох років регулярно робить внесок у місію та операції НАТО та співпрацює з Альянсом та союзниками над спільними проблемами та викликами безпеки. Про це вона сказала у інтерв’ю «Главкому».

Представниця Альянсу погодилася з думкою, що у разі приєднання до НАТО Україна принесе додану вартість, як країна, що отримала величезний досвід у війні проти Росії.

«Я твердо вірю, що Україна вже приносить величезну цінність НАТО. Україна продемонструвала свою відданість принципам свободи та демократії НАТО, а також велику мужність, рішучість та професіоналізм у своєму героїчному захисті від невиправданої російської загарбницької війни. Україна протягом багатьох років регулярно робить внесок у місію та операції НАТО та співпрацює з НАТО та союзниками над спільними проблемами та викликами безпеки. Ми високо цінуємо це», – сказала вона.

Мактір також заявила, що Україна може претендувати на членство в НАТО, не залежно від того, що про це думає Росія.

«Союзники НАТО залишаються відданими основоположним принципам, що лежать в основі європейської та глобальної безпеки, зокрема тому, що кожна країна має право вибирати власні заходи безпеки, вільні від зовнішнього втручання. Лідери НАТО підтвердили свою відданість політиці відкритих дверей НАТО відповідно до статті 10 Вашингтонського договору у березні 2022 року на позачерговому саміті в Брюсселі», – зазначила представниця Альянсу.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони заявив, що НАТО підготує нову оборонну модель для східного флангу Альянсу, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Також Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, аби протистояти вторгненню Росії. Він анонсував виділення Україні нової військової допомоги, яка включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

Як відомо, на саміті НАТО в Мадриді цього місяця очікується, що буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО.

Додамо, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО.