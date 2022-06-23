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    Думки вголос

    Ця війна стала можливою тільки тому, що ми – не члени ЄС і НАТО

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
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    Ми за мить від отримання статусу кандидата - Ця війна стала можливою тільки тому, що ми – не члени ЄС і НАТО
    Ми за мить від отримання статусу кандидата
    фото з відкритих джерел

    Ми не встигли свого часу, разом з Польщею, Естонією, Литвою і Латвією заскочити в цей євроатлантичний потяг

    Добре пам’ятаю свій усвідомлений вибір, що Україна має стати членом ЄС і НАТО.

    1996 рік, перші закордонні відрядження, мїй юнацький максималізм, що ми швидко пройдемо трансформацію від совка до Європи.

    Ніколи, ні в журналістиці, ні в політиці не зрадила своїх євроатлантичних переконань і робила все, що могла, аби переконувати суспільство в безальтернативності членства, змінювати наше законодавство. Навіть в найтемніші часи Януковича, коли здавалося, що наш шлях – це Білорусь…

    Ми за мить від отримання статусу кандидата. Цьому передувала велика командна робота всіх гілок влади, ратифікація Угоди про асоціацію, отримання безвізового режиму, реальні, не декларативні реформи. І все ж, підштовхнула консервативну Європу до цього війна, десятки тисяч вбитих і поранених, страшні жертви, які несе наша країна.

    Найстрашніше, що ця війна стала можливою тільки тому, що ми – не члени ЄС і НАТО. Що попередні покоління, і наше в тому числі, не рухалися надто швидко, не тиснули надто вимогливо, не завжди голосували правильно, і втратили час.

    Ми не встигли, разом з Польщею, Естонією, Литвою і Латвією, Чехією і Словаччиною заскочити в цей євроатлантичний потяг.

    І наразили наших дітей на смертельну небезпеку війни і втрати державності.

    Весь час над цим думаю. Цього тижня ми отримаємо статус кандидата. Армія заплатила за це кров’ю. І, без пафосу, кожен у владних кабінетах має усвідомити власну відповідальність за те, аби шлях до членства був максимально коротким. Аби євроатлантична інтеграція стала нашим світоглядом, а не кон’юнктурою для декого.

    Не згаяти більше жодного дня і жодної хвилини.

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти НАТО армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Ця війна стала можливою тільки тому, що ми – не члени ЄС і НАТО