Представниця НАТО: Союзники передали Україні військове обладнання на мільярди доларів

НАТО підтримує Україну у задоволенні її невідкладних потреб

НАТО підтримує Україну у задоволенні її невідкладних потреб, у тому числі у паливних матеріалах; медпрепаратів; тренувального обладнання; захисного спорядження; продовольства; знешкодження вибухонебезпечних предметів; обладнання для захисту від біологічних, хімічних, радіологічних та ядерних загроз; безпечних комунікацій. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла нова очільниця Представництва НАТО в Україні пані Карен Мактір.

«Члени НАТО також запровадили безпрецедентні санкції проти Росії та надали притулок і допомогу мільйонам українців. Крім того, союзники (країни члени Північноатлантичного Альянсу – «Главком») підтримують розслідування військових злочинів, у тому числі надаючи Україні юридичну експертизу», – зазначила пані Мактір.

Представниця НАТО розповіла, що союзники, дійсно, активізувалися. Вони передали Україні військове обладнання на мільярди доларів. Продовжують постачати багато видів легкої та важкої військової техніки, включаючи протитанкові та зенітні системи, гаубиці, безпілотники, боєприпаси та паливо. Надана підтримка також включає допомогу в кібербезпеці.

«Все це щодня змінює ситуацію на полі бою, допомагаючи Україні обороняти свій народ і захищати свою територію. Народ України мужньо та рішуче протистоїть вторгненню Росії і ми з ним», – продовжила Мактір.

Крім того, підтримуючи Україну, НАТО також значно посилило свою оборону в східній частині Альянсу – більше ніж 40 тис. військовослужбовців під безпосереднім командуванням НАТО, сотнями кораблів і літаків і з вісьмома багатонаціональними бойовими групами від Балтійського до Чорного моря.

«НАТО – це оборонний Альянс, і причина, чому ми зміцнюємо нашу оборону, полягає в тому, щоб запобігти конфлікту, об’єднавшись. Наше посилене стримування та оборона спрямоване на те, щоб у Москві не було місця для неусвідомлення щодо нашої готовності захищати та обороняти всіх союзників», – підкреслила очільниця Представництва НАТО в Україні.

Нагадаємо, що 23 червня на саміті в Мадриді НАТО оголосить про нове розміщення сил в Європі та ухвалить стратегію Альянсу.

Очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір повідомила в інтерв'ю «Главкому», що на саміті в Мадриді лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.