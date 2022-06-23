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    Політика

    Саміт НАТО у Мадриді. Росію чекає холодний душ

    НАТО планує нове розміщення сил в Європі&nbsp; - Саміт НАТО у Мадриді. Росію чекає холодний душ
    НАТО планує нове розміщення сил в Європі 
    фото з відкритих джерел

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    На саміті в Мадриді НАТО оголосить про нове розміщення сил в Європі та ухвалить стратегію Альянсу. Про це повідомила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

    За її словами, Росія залишається найсерйознішою та негайною загрозою для Альянсу.

    Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбудеться черговий саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу, та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

    Президента України Володимира Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки. Президент наголосив, що прийняв обидва запрошення.

    Відомо, що лідери країн «Великої сімки» і Північноатлантичного альянсу мають намір в ході майбутніх самітів працювати над посиленням тиску на Росію через її вторгнення в Україну, підкреслюючи при цьому свою стурбованість із приводу позиції Китаю.

    Очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір повідомила в інтерв'ю «Главкому», що на саміті в Мадриді лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію НАТО.

    Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

    Читайте також: Як українці змінюють НАТО. Інтерв’ю з головою представництва Альянсу


    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Саміт НАТО у Мадриді. Росію чекає холодний душ