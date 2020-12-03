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    Політика

    Прем’єр відреагував на чутки про можливу відставку глави МОЗ Степанова

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    <p>Денис Шмигаль вважає, що зараз звільняти Максима Степанова некоректно</p> - Прем’єр відреагував на чутки про можливу відставку глави МОЗ Степанова

    Денис Шмигаль вважає, що зараз звільняти Максима Степанова некоректно

    Я з повагою ставлюся до своєї команди, наголосив Шмигаль

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі міняти міністра охорони здоров’я у розпал пандемії Covid-19 та боротьби з нею некоректно.

    Про це він заявив в інтерв'ю «Кореспонденту».           

    Таким чином Шмигаль прокоментував чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

    «Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї з приводу можливої відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду», – наголосив він.

    Нагадаємо, Степанов обговорив із заступником Єрмака чутки про його відставку.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що до Максима Степанова головна претензія з боку нардепів – погана організація боротьби з пандемією коронавірусу. Джерело видання в «Голосі» запевняє, що відставка Степанова  – питання нібито вже вирішене, і може статися вже на наступному тижні. Але «Слуги народу» дають більш обережні прогнози.

    «Думаю, що про можливість відставки Степанова вже будемо говорити після Нового року», – сказав співрозмовник в монобільшості.

    Теги: Кабмін Міністерство охорони здоров'я міністр кадрові зміни відставка епідемія уряд Денис Шмигаль звільнення
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