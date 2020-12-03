Прем’єр відреагував на чутки про можливу відставку глави МОЗ Степанова

Я з повагою ставлюся до своєї команди, наголосив Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі міняти міністра охорони здоров’я у розпал пандемії Covid-19 та боротьби з нею некоректно.

Про це він заявив в інтерв'ю «Кореспонденту».

Таким чином Шмигаль прокоментував чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

«Зараз у розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї з приводу можливої відставки. Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду», – наголосив він.

Нагадаємо, Степанов обговорив із заступником Єрмака чутки про його відставку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що до Максима Степанова головна претензія з боку нардепів – погана організація боротьби з пандемією коронавірусу. Джерело видання в «Голосі» запевняє, що відставка Степанова – питання нібито вже вирішене, і може статися вже на наступному тижні. Але «Слуги народу» дають більш обережні прогнози.

«Думаю, що про можливість відставки Степанова вже будемо говорити після Нового року», – сказав співрозмовник в монобільшості.