Радник Трампа по боротьбі з коронавірусом подав у відставку

Скотт Атлас, який не вважається експертом з інфекційних захворювань, мав сумнівний авторитет серед фахівців

Скотт Атлас, який не вважається експертом з інфекційних захворювань, мав сумнівний авторитет серед фахівців

Атлас приєднався до адміністрації Трампа в серпні на особливих умовах – як спеціальний державний службовець

Спеціальний радник президента США Дональда Трампа з питань коронавірусу, доктор Скотт Атлас подав заяву про відхід зі своєї посади.

Про це повідомляє Fox News.

Атлас заявив, що працював з єдиною метою – врятувати життя і допомогти американцям пережити пандемію. А в своїй роботі завжди покладався на наукові дані і докази, без будь-яких політичних міркувань.

Він подякував Трампу і побажав усього найкращого новій адміністрації обраного президента США Джо Байдена, «оскільки вони ведуть націю через ці важкі часи».

«З появою нових методів лікування і вакцин, я як і раніше дуже оптимістичний в тому, що Америка знову буде процвітати і подолає лиха пандемії і все, що вона спричинила за собою», – зазначив Атлас.

Атлас приєднався до адміністрації Трампа в серпні на особливих умовах – як спеціальний державний службовець. Зазначимо, Скотт Атлас, який не вважається експертом з інфекційних захворювань, мав сумнівний авторитет серед фахівців через його вплив на позицію президента щодо пандемії. Він, зокрема, відстоював суперечливу теорію щодо появи в суспільстві колективного імунітету без обов’язкової всеосяжної імунізації.

До слова, головний інфекціоніст США порадив Байдену, як знизити захворюваність на Covid-19.