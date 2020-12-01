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    У світі

    Радник Трампа по боротьбі з коронавірусом подав у відставку

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    <span>Скотт Атлас, який не вважається експертом з інфекційних захворювань, мав сумнівний авторитет серед фахівців&nbsp;</span> - Радник Трампа по боротьбі з коронавірусом подав у відставку
    Скотт Атлас, який не вважається експертом з інфекційних захворювань, мав сумнівний авторитет серед фахівців 

    Атлас приєднався до адміністрації Трампа в серпні на особливих умовах – як спеціальний державний службовець

    Спеціальний радник президента США Дональда Трампа з питань коронавірусу, доктор Скотт Атлас подав заяву про відхід зі своєї посади.

    Про це повідомляє Fox News.

    Атлас заявив, що працював з єдиною метою – врятувати життя і допомогти американцям пережити пандемію. А в своїй роботі завжди покладався на наукові дані і докази, без будь-яких політичних міркувань.

    Він подякував Трампу і побажав усього найкращого новій адміністрації обраного президента США Джо Байдена, «оскільки вони ведуть націю через ці важкі часи».

    «З появою нових методів лікування і вакцин, я як і раніше дуже оптимістичний в тому, що Америка знову буде процвітати і подолає лиха пандемії і все, що вона спричинила за собою», – зазначив Атлас.

    Атлас приєднався до адміністрації Трампа в серпні на особливих умовах – як спеціальний державний службовець. Зазначимо, Скотт Атлас, який не вважається експертом з інфекційних захворювань, мав сумнівний авторитет серед фахівців через його вплив на позицію президента щодо пандемії. Він, зокрема, відстоював суперечливу теорію щодо появи в суспільстві колективного імунітету без обов’язкової всеосяжної імунізації.

    До слова, головний інфекціоніст США порадив Байдену, як знизити захворюваність на Covid-19.

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    Теги: США кадрові зміни Дональд Трамп відставка президент радник
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