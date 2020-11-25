ЗМІ: заступник Єрмака знайшов заміну міністру інфраструктури

Владислав Криклій може втратити крісло міністра

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пропонує призначати чинного голову «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, яку нині обіймає Владислав Криклій.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела у Кабміні.

За інформацією ЗМІ, замінити Криклія Тимошенко хоче своїм другом, главою «Укравтодору» Олександром Кубраковим.

«Зараз зняти весь уряд не вдасться, але є кілька міністрів, яких будуть міняти окремо. Наприклад, главу Мінінфраструктури Криклія. На його місце Тимошенко пропонує поставити свого друга главу «Укравтодору» Кубракова», – заявив виданню один із поінформованих членів уряду.

ЗМІ зазначає, що таким чином Тимошенко намагається брати участь у переформатуванні Кабміну, хоча його напрямком відповідальності в Офісі наразі є регіональна політика.

Нагадаємо, у жовтні на засіданні фракції «Слуга народу» народні депутати звинуватили міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції.

Раніше колишній народний депутат Леонід Ємець звинуватив Владислава Криклія у тому, що через нього 300 українців під час жорсткого карантину не змогли вчасно повернутися на батьківщину.