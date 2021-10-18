Прессекретар Зеленського: Медведєв – це представник «політичного кладовища»

Колишній президент РФ намагається нагадати про себе

Стаття заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва у російському «Коммерсанте» про взаємовідносини із нинішнім керівництвом України була, ймовірно, спробою Медведєва нагадати про себе, а сам він представляє «політичне кладовище», яким є Радбез РФ. Про це Никифоров сказав в ефірі програми «Погляд з Банкової» телеканалу «Дом».

«Наразі він представляє політичне кладовище – тамошню Раду безпеки, яка абсолютно ні на що не впливає. Тому ця його стаття – можливо, це якраз спроба нагадати про себе, що він взагалі є, Медведєв, бо окрім як таких випадів, про нього вже ніхто не пам’ятає», – поінформував Никифоров.

Він також зазначив, що це ще є питанням, чи санкціонували керівники Медведєва «цей його випад».

«Якщо так – тоді це сумна ситуація щодо рівня політичної дискусії у Росії… Якщо це не було санкціоновано вищим керівництвом РФ, тоді це просто хамство, маячня», – сказав прессекретар Президента.

Також Никифоров уточнив, що найголовніше питання щодо цього, яке він сам собі задає – не як в Україні можуть на це відреагувати, а чи потрібно реагувати взагалі.

«Я радий, до речі, що публічно ніхто з українських лідерів не відреагував на цю статтю. Тому що це означало б якусь суб’єктивізацію Медведєва. Його вже всі забули, і це його спроба нагадати про себе, але вона провалилася, бо офіційно на неї ніхто не відреагував, і мені здається, що це чудово і правильно», – поінформував Никифоров.

Як повідомлялося, у понеділок російське видання «Коммерсант» опублікувало статтю заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про взаємовідносини із нинішнім керівництвом України.

Читайте також: