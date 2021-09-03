Речник Зеленського пояснив, навіщо він показав язик на фото з Вашингтона

Никифоров прокоментував своє скандальне фото

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров назвав жартом свою фотографію на тлі Монументу Вашингтона.

«Це серія фотографій, і вони пов'язані. Два фото – дві протилежності. Їх треба розглядати в комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, задумливий, дивлюся вдалину, а на другому – дивіться, я тримаю в руках «пірамідку»! Це дві сторони спектра. Причому насправді я не такий і не такий – я десь посередині. Але ось вам дві крайності - вибирайте, яка вам більше подобається. Ця фотографія спеціально була зроблена, вона іронічна: ось шаблонна фотографія, яка може бути – я тримаю «пірамідку», – заявив Никифоров «Стране».

Президент не критикував його за це фото і не вичитував. Сам він не бачить проблеми в подібних жартівливих знімках. Але визнає, що окремо взяте фото з висунутим язиком виглядає безглуздо.

«Це серія фотографій, в яких є певний посил. І я нічого поганого не бачу в цих фото. Саме в тому вигляді, в якому вони були опубліковані. Але якщо одне фото висмикувати і окремо перепощувати скріншоти, не бачачи оригіналу, звичайно, це виглядає трохи безглуздо», – зазначив Никифоров.

«Ще раз, це несерйозна фотографія. Це свідоме перебільшення, дурощі. Був час – пішли сфотографувалися. Я ж не за президентом стою, кривляюся. Я не п'яний, не б'ю посуд. І взагалі, думаю, людині допустимо посміхатися і дуркувати в дрібних дозах. Так, я прес-секретар президента - так що, я тепер не людина? Я ж не при виконанні, не на роботі – у вільний час зробив фото. Але це, звичайно, все дискусійно», – додав Никифоров.

Він уточнив, що планував піти 19 вересня на ЛГБТ-прайд, але тепер сумнівається.

«Я ще хотів піти на прайд, підтримати, а тепер ось думаю – чи варто? Тому що взагалі буде катастрофа», – заявив Никифоров.

Нагадаємо. раніше прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров, який у складі української делегації перебуває з офіційним візитом у США, опублікував в соціальній мережі недолугу фотографію з Вашингтона.