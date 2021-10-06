Речник Зеленського відреагував на 12 пропозицій Путіна
Сьогодні стало відомо, що кілька місяців тому Путін надіслав Зеленському 12 пропозицій щодо можливих перемовин
Президент України готовий буде обговорювати запропонований Москвою порядок денний за певних умов
У президента Володимира Зеленського прокоментували заяви росіян про надісланий Україні порядок денний ймовірної зустрічі президентів. Про це у коментарі «Уніан» розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров.
«Президент України готовий буде обговорювати запропонований Москвою порядок денний, щойно з українсько-російських відносин зникнуть такі фундаментальні питання, як окупація Росією частини української території чи тримання в заручниках українських громадян», – зазначив він.
За словами Никифорова, Зеленський вважає, що прямий діалог з Путіним має будуватися на тому, що «українське та російське суспільства вважають першочерговим, а це – шлях до миру».
«А вже після цього перемовини можуть дійти й до інших пунктів, як то відновлення дипломатичних відносин чи транспортне сполучення», – уточнив прессекретар глави держави.
Як відомо, сьогодні російські ЗМІ повідомили про те, що РФ кілька місяців тому надіслала Україні «своє бачення» зустрічі президентів Зеленського та Путіна. План глави Кремля складався з 12 пунктів.
Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним «тет-а-тет і впевнений, що така зустріч буде корисною».
Нагадаємо, українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як заявив у коментарі «РБК-Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для російського лідера це буде складна розмова.
За словами глави МЗС, мета української сторони – це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.
Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.
Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.
До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».