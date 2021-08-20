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    Стало відомо, чому перенесли зустріч Байдена та Зеленського

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    Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться 31 серпня - Стало відомо, чому перенесли зустріч Байдена та Зеленського
    Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться 31 серпня
    Фото з відкритих джерел

    В Офісі президента пояснили, що змінився формат зустрічі президентів

    Прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров пояснив, чому президенту України Володимиру Зеленському і президенту США Джозефу Байдену буде зручніше зустрітися 31 серпня. Про це Никифоров сказав на брифінгу в Офісі президента у п’ятницю.

    «Ви вже знаєте, що трохи змінився формат зустрічі Володимира Зеленського з Джозефом Байденом. Додалася зустріч віч-на-віч. І, відповідно, вирішили, що зручніше буде зустрітися 31 серпня. Ми на це радо погодилися, тому що так президент України зможе повноцінно, а не поспіхом, узяти участь у пам’ятних заходах до річниці Іловайської трагедії 29 серпня», – зазначив він.

    Никифоров також зауважив, що США змінили свого представника на саміті «Кримської платформи», який відбудеться у Києві 23 серпня, і про це має офіційно повідомити американська сторона.

    Зустріч у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена перенесено на один день – на 31 серпня.

    Раніше зустріч Зеленського і Байдена у Білому домі очікувалася на 30 серпня.

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    Теги: США Джозеф Байден президент Сергій Никифоров прессекретар
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    Стало відомо, чому перенесли зустріч Байдена та Зеленського