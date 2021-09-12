Речник президента назвав основну умову зустрічі Зеленського і Путіна

На зустрічі обов’язково має обговорюватись питання окупованих територій

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, однак на зустрічі обов’язково має обговорюватись питання окупованих територій. Про це він повідомив у програмі Взгляд с Банковой.

«Ви ж чули позицію російського президента – що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України?», – заявив Никифоров.

Він наголосив, що Зеленський готовий зустрітися особисто з президентом Росії в будь-який час, в будь-якому місці в межах нейтральної території.

За словами речника президента, питання зустрічі лідерів РФ та України ведуться, однак усе залежатиме від рішення Росії.

«Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова та контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обов’язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії», – сказав Никифоров.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Своєю чергою, експосол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: «Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні – все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути».

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

Також член Ради Федерацій Олексій Пушков назвав умову для зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним.

Пушков заявив, що для проведення зустрічі необхідно, щоб Зеленський і глава МЗС України Дмитро Кулеба прагнули зблизити підходи Києва і Москви, а не використовували «дипломатичне питання в пропагандистських цілях».

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.