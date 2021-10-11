Скандальну статтю Медведєва опубліковало видання «Комерсант»

Російський політик, колишній президент РФ та глава партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв у своїй статті для «Комерсанта» вкотре заявив, що Україна служить «своїм заокеанським господарям». До того ж колишній очільник РФ чи редактори хотіли блиснути знанням української мови та винесли у підзаголовок приказку, припустившись у ній одразу двох помилок.

«Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд козi зосталася», – йдеться у статті.

У політичному опусі «Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом» зазначається, що Україна не здатна бути рівноцінною партнеркою Росії, адже перебуває під прямим іноземним управлінням.

«Сама Україна не має ніякої цінності на лінії прямого протистояння західних сил (в тому числі потенційно військового) з нашою країною. Дурнів боротися за Україну немає. А нам з васалами справу мати безглуздо. Справи потрібно вести з сюзереном», – зазначається в статті.

Вочевидь Медведєв хотів порівняти Росію з вовком, а Україну – з козою, яка не здатна протистояти путінській агресії.

Загалом стаття не вирізняється оригінальністю думок щодо України – здебільшого там вкотре поширюються відомі меседжі російської пропаганди – про «зовнішнє управління», віроломних українських націоналістів, яким нібито намагається догоджати українська влада тощо.

Опус Медведєва, як і нещодавня стаття Володимира Путіна про стосунки України з Росією, сповнений історичних перекручень.

Нагадаємо, на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

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