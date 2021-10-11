  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Коза й вовк. Політичний пенсіонер Медведєв описав стосунки України та Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Медведєв написав статтю про Україну - Коза й вовк. Політичний пенсіонер Медведєв описав стосунки України та Росії
    Дмитро Медведєв написав статтю про Україну
    фото: BBC

    Скандальну статтю Медведєва опубліковало видання «Комерсант»

    Російський політик, колишній президент РФ та глава партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв у своїй статті для «Комерсанта» вкотре заявив, що Україна служить «своїм заокеанським господарям». До того ж колишній очільник РФ чи редактори хотіли блиснути знанням української мови та винесли у підзаголовок приказку, припустившись у ній одразу двох помилок.

    «Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд козi зосталася», – йдеться у статті.

    У політичному опусі «Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом» зазначається, що Україна не здатна бути рівноцінною партнеркою Росії, адже перебуває під прямим іноземним управлінням.

    «Сама Україна не має ніякої цінності на лінії прямого протистояння західних сил (в тому числі потенційно військового) з нашою країною. Дурнів боротися за Україну немає. А нам з васалами справу мати безглуздо. Справи потрібно вести з сюзереном», – зазначається в статті.

    Вочевидь Медведєв хотів порівняти Росію з вовком, а Україну – з козою, яка не здатна протистояти путінській агресії.

    676767

    Загалом стаття не вирізняється оригінальністю думок щодо України – здебільшого там вкотре поширюються відомі меседжі російської пропаганди – про «зовнішнє управління», віроломних українських націоналістів, яким нібито намагається догоджати українська влада тощо.

    Опус Медведєва, як і нещодавня стаття Володимира Путіна про стосунки України з Росією, сповнений історичних перекручень.

    Нагадаємо, на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

    Читайте також:
    Теги: Росія Дмитро Медведєв Володимир Зеленський Україна влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коза й вовк. Політичний пенсіонер Медведєв описав стосунки України та Росії