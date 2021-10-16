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    Економіка та фінанси

    Банкова розповіла, яка зарплата у Сергія Никифорова

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    Стало відомо, скільки платять прессекретарю президента - Банкова розповіла, яка зарплата у Сергія Никифорова
    Стало відомо, скільки платять прессекретарю президента
    Фото Сергій Никифоров / Facebook

    Посадовий оклад речника Володимира Зеленського досить скромний

    Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров отримав у вересні 2021 року 50 тис. 941 гривню зарплати. Причому оклад речника значно менший. Про це пише 24 канал.

    З нарахованих коштів речник сплатив податки. Цю інформацію надали в Офісі Президента на запит журналістів.

    «У вересні 2021 року Сергію Никифорову нарахували зарплату в загальному розмірі 50 941, 00 гривні, у тому числі посадовий оклад – 17 300, 82 гривні», – повідомили в ОП.

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    З нарахованої зарплати Никифоров сплатив податки та збори в сумі 9 тис. 933, 5 гривні.

    Нагадаємо, скільки заробляють в регіонах: стали відомі зарплати глав обладміністрацій.

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    Теги: зарплата Сергій Никифоров
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    Банкова розповіла, яка зарплата у Сергія Никифорова