Банкова розповіла, яка зарплата у Сергія Никифорова

Посадовий оклад речника Володимира Зеленського досить скромний

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров отримав у вересні 2021 року 50 тис. 941 гривню зарплати. Причому оклад речника значно менший. Про це пише 24 канал.

З нарахованих коштів речник сплатив податки. Цю інформацію надали в Офісі Президента на запит журналістів.

«У вересні 2021 року Сергію Никифорову нарахували зарплату в загальному розмірі 50 941, 00 гривні, у тому числі посадовий оклад – 17 300, 82 гривні», – повідомили в ОП.

З нарахованої зарплати Никифоров сплатив податки та збори в сумі 9 тис. 933, 5 гривні.

Нагадаємо, скільки заробляють в регіонах: стали відомі зарплати глав обладміністрацій.

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