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    Новий прессекретар Зеленського боїться стати другою Мендель

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    Сергій Никифоров став новим речником Володимира Зеленського на початку липня - Новий прессекретар Зеленського боїться стати другою Мендель
    Сергій Никифоров став новим речником Володимира Зеленського на початку липня
    Скріншот фото: відео «Світське життя»

    «Я сподіваюся, що мій музей мемів складатиметься лише з одного експоната», – Никифоров

    Новий прессекретар президента України Сергій Никифоров завітав на світський захід до Катерини Осадчої. Під час розмови з нею він зізнався, що боїться стати другою Мендель, яка дуже часто потрапляла у різні неприємні ситуації.

    Никифоров прокоментував скандал через фото, де «тримає» Меморіал Вашингтону. «Тоді я ще вірив, що у мене може існувати окремий приватний світ – мій Instagram. Тоді у мене було менше ніж 500 підписників. Я досі вважаю, що це нормальна фотографія. Однак реальність показала, що у мене не може бути окремого свого кутка, де можу виставляти приватне життя», – сказав Никифоров.

    Він сподівається, що більше не потрапить у такі прикрі ситуації. «Я сподіваюся, що мій музей мемів складатиметься лише з одного експоната, і далі справа не піде», – сказав речник глави держави.

    Зазначимо, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель неодноразово потрапляла у скандали через невідповідну поведінку речниці глави держави.

    Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров.

    Никифоров, який розмістив фотографію на тлі монумента на честь першого президента США Джорджа Вашингтона, став героєм мемів і фотожаб у мережі.

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    Теги: Володимир Зеленський Україна президент журналіст Сергій Никифоров Юлія Мендель прессекретар
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    Новий прессекретар Зеленського боїться стати другою Мендель